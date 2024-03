Xiaomi se prépare à la canicule estivale avec la climatisation la plus petite que nous avons vue

Oui, le printemps est sur le point d’arriver et l’été suivra, et dans deux semaines, nous passerons à l’heure d’été, ce qui signifie que les vagues de chaleur et les températures record reviendront. Et Xiaomi se prépare déjà à cela avec le dernier-né de son catalogue : un climatiseur mural petit mais puissant.

Mijia, la sous-marque de Xiaomi spécialisée dans le mobilier et les appareils électroménagers intelligents, est celle qui se cache derrière le Xiaomi MIJIA Air Conditioner Natural Wind 2HP, un appareil compact de taille mais puissant en termes de puissance.

Xiaomi MIJIA Air Conditioner Natural Wind 2HP

Selon toutes les prévisions, 2024 dépassera les records de chaleur et de température de 2023, qui a déjà été l’année la plus chaude de l’histoire depuis que l’homme a commencé à enregistrer la température mondiale. Alors le mieux est de se résigner et de commencer à regarder les climatiseurs – leur installation est maintenant plus rapide et moins chère qu’en plein été. Et Xiaomi est déjà « chauffé ».

Xiaomi a présenté le climatiseur MIJIA Natural Wind 2HP en Chine, un appareil de niveau 1 d’efficacité énergétique et de taille compacte, plus petit que le climatiseur habituel qui est généralement installé au mur. Mais attention, malgré sa taille compacte, cette climatisation offre les mêmes performances qu’une unité intérieure de 2 CV.

Le nouveau climatiseur de Xiaomi et Mijia avec vent naturel est fabriqué avec des matériaux résistants aux intempéries et peut conserver sa couleur d’origine beaucoup plus longtemps. La température du climatiseur peut être réglée à 0,5 °C, il est équipé d’une technologie de contrôle dual de la température et de l’humidité et peut être associé à un humidificateur pour des performances optimales.

Un climatiseur mural mais compact

Le Xiaomi MIJIA Air Conditioner Natural Wind 2hp a une structure de déflecteur de vent améliorée, avec une sortie d’air complètement fermée sans espaces. Il dispose de trois modes de climatisation, « Surround Wind », « Canopy Wind » et « Carpet Wind », et les pores à l’intérieur sont conçus pour décomposer le vent fort et offrir « une expérience de soufflage plus saine pour les enfants, les mères et les personnes âgées ».



Le climatiseur Natural Wind 2hp de MIJIA a un APF allant jusqu’à 4,69 et peut économiser jusqu’à 70 kWh d’électricité par an, car il est équipé d’une technologie de contrôle de fréquence variable et d’une fonction de plage de température étendue. En réalité, il est capable de s’adapter à un large éventail de scénarios de refroidissement et Xiaomi affirme qu’il permet à l’utilisateur de profiter d’un hiver chaud et d’un été frais.

Les performances de dégivrage de la nouvelle climatisation Xiaomi MIJIA sont de première classe, avec des algorithmes de contrôle de dégivrage adaptatif normal et antigel.

Le Xiaomi MIJIA Air Conditioner Natural Wind 2hp est déjà disponible en Chine en prévente au prix de 3 399 yuans (environ 434 euros au taux de change). Arrivera-t-il en France ? Pour le moment, il vient d’être présenté en Chine, ce qui laisse penser que s’il devait être lancé dans le monde entier, ce serait probablement l’année prochaine.

Via | GizmoChina