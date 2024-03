Fuite d’une possible nouveauté de Freeform qui arrivera sur iOS 18

Freeform Scenes serait la nouvelle fonctionnalité qui arriverait sur l’une des applications les plus récentes d’Apple

Freeform s’améliorera sur iOS 18 et macOS 15

Nous commençons déjà à avoir les premières fuites sur les nouveaux systèmes d’exploitation qu’Apple va lancer. Bien qu’il reste quelques semaines pour cela, à la fois iOS 18 et macOS 15 pourraient inclure de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité ou une version légèrement améliorée de l’application Freeform grâce à l’introduction d’une nouveauté intéressante qui la ferait devenir meilleure.

Comme indiqué par le site spécialisé Apple, MacRumors, citant leurs propres sources industrielles, Apple prévoirait d’introduire une nouveauté dans l’application Freeform à la fois sur iOS 18 et macOS 15. Freeform est un outil récemment lancé qui fonctionne comme une carte mentale virtuelle.

« Freeform Scenes », l’une des nouveautés d’iOS 18 et macOS 15

Une nouvelle fonctionnalité qui s’appellerait « Freeform Scenes » et qui donnera aux utilisateurs la possibilité de sélectionner des sections spécifiques ou des scènes à l’intérieur des tableaux de l’application pour rendre la navigation beaucoup plus facile.

Une fois sélectionnées et nommées, les utilisateurs auront la capacité de revenir facilement à ces scènes après avoir consulté d’autres zones du tableau. Les utilisateurs pourront modifier les scènes et collaborer avec d’autres utilisateurs. Les contrôles pour l’interface utilisateur de « Freeform Scenes » seront situés à proximité des contrôles de zoom, près du coin inférieur gauche de l’application.

De plus, nous verrons également une nouvelle interface utilisateur pour cette nouvelle fonctionnalité afin que la navigation et l’utilisation soient aussi simples que possible. D’autre part, « Freeform Scenes » disposera également de raccourcis clavier dans le cas de la version macOS 15:

Enregistrer : Shift + Command + S.

: Shift + Command + S. Scène suivante : Option + Command + ].

: Option + Command + ]. Scène précédente : Option + Command + [.

« Freeform Scenes » est, pour le moment, une nouvelle fonctionnalité qui est en cours de test, nous pourrions donc ne pas la voir. Quoi qu’il en soit, il est toujours curieux et important de connaître les fonctionnalités sur lesquelles Apple travaille pour savoir à quoi s’attendre dans les prochaines versions des systèmes d’exploitation.

À la fois iOS 18 et macOS 15 seront présentés lors de la WWDC 2024 qui aura lieu la première semaine de juin. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est attendre.