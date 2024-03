Xiaomi veut rivaliser avec Samsung en Europe avec les pliables : le Xiaomi Mix Fold 3 sera vendu au niveau mondial

Un petit pas pour Xiaomi, un grand pas pour le marché mondial. Cette phrase pourrait bien résumer ce qui vient de se passer avec le nouveau Xiaomi Mix Fold 3, un appareil qui a été présenté il y a plus de huit mois en Chine et qui, enfin, fait son apparition sur le site mondial de la société asiatique.

Cependant, comme c’est habituel avec ce genre de lancements, Xiaomi n’a pas confirmé que cet appareil arriverait en France ni le prix auquel il sera disponible une fois qu’il sera mis en vente. Par conséquent, il faut être un peu patients à ce sujet et voir si la marque se prononce dans les prochaines semaines.

Fiche technique du Xiaomi MIX Fold 3

XIAOMI MIX FOLD 3 ÉCRAN pliable ÉCRAN AMOLED DE 8,03 POUCES LTPO RÉSOLUTION 2K FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 1-120HZ ET FRÉQUENCE DE TOUCHER DE 240HZ LUMINOSITÉ DE 1 300 NITS (2 600 EN PIC) GORILLA GLASS VICTUS 2 ÉCRAN extérieur ÉCRAN AMOLED DE 6,56 POUCES RÉSOLUTION FULLHD+ FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 120HZ ET FRÉQUENCE DE TOUCHER DE 240HZ LUMINOSITÉ EN PIC DE 2 600 NITS BOÎTIER FIBRE DE COMPOSITE, CHARNIÈRE CERTIFIÉE POUR 500 000 PLIAGES ET SUPPORTANT DES OUVERTURES DE 45º À 135º PROCESSEUR QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 PUCE XIAOMI SURGE POUR GRAPHIQUES ET GESTION PHOTOGRAPHIQUE VERSIONS 12GO/256GO 16GO/512GO 16GO/1TO LPDDR5X UFS 4.0 BATTERIE 4 800 MAH CHARGE RAPIDE AVEC CÂBLE DE 67W CHARGE RAPIDE SANS FIL DE 50W APPAREILS PHOTO ARRIÈRE PRINCIPAL : 50 MÉGAPIXELS OIS ULTRA GRAND ANGLE : 13 MÉGAPIXELS TÉLÉOBJECTIF : 10 MÉGAPIXELS OIS ZOOM 3,2x ZOOM TÉLÉSCOPIQUE : 10 MÉGAPIXELS OIS ZOOM 5x MODE PRO LENTILLES SUMMICRON DE LEICA APPAREILS PHOTO SELFIE 20 MÉGAPIXELS INTÉRIEUR 20 MÉGAPIXELS EXTÉRIEUR SYSTÈME XIAOMI HYPEROS DIMENSIONS ET POIDS DÉPLIÉ : 161,2 x 143,28 x 5,26 mm PLIÉ : 161,2 x 73,5 x 10,96 mm POIDS : 259 grammes PRIX N/D

Le premier pliable de Xiaomi à sortir des frontières de la Chine

Eh bien oui, il semble bien que l’arrivée du Xiaomi Mix Fold 3 au niveau mondial soit une réalité, mais pour le moment l’idée de la marque n’est pas d’amener cet appareil en France. Comme vous le savez, il s’agit de l’un des meilleurs téléphones pliables disponibles sur le marché, mettant en évidence sa légèreté (259 grammes) et son épaisseur de seulement 10,96 mm lorsqu’il est complètement plié.

Mais en plus de ces détails esthétiques, ce smartphone regorge de fonctionnalités de premier plan. Par exemple, nous disposons d’un écran interne AMOLED de 8,02 pouces avec une résolution 2K, une fréquence de rafraîchissement de 120Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits. Il est également doté d’un deuxième écran externe de 6,56 pouces qui réduit sa résolution en Full HD+, mais le reste des caractéristiques reste inchangé.

À l’intérieur, Xiaomi a choisi d’intégrer une puissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec une mémoire RAM LPDDR5X allant jusqu’à 12 Go et un stockage UFS 4.0 allant jusqu’à 1 To, une double batterie d’une capacité de 4 800 mAh avec une charge rapide jusqu’à 67W et, en plus, l’ensemble est complété par un capteur principal de 50 MP stabilisé optiquement qui promet des résultats photographiques au niveau des meilleurs équipements du marché.

Prix et disponibilité du Xiaomi Mix Fold 3

Comme nous l’avons mentionné, le nouveau Xiaomi Mix Fold 3 apparaît déjà enregistré sur le site mondial de la marque, mais nous n’avons pas encore de confirmation de la part de Xiaomi quant à sa possible vente en France ni au possible prix qu’il pourrait avoir. Nous devrons suivre de près les mouvements de l’entreprise à cet égard, en particulier pour savoir si nous pourrons ou non profiter de l’un des meilleurs pliables du marché.

