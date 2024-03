Apple est déjà en train de travailler sur les MacBook Pro avec M4

Le MacBook Pro avec processeur M4 serait déjà en développement. Un processeur basé sur la puce A18 Pro que nous verrons cette année.

Apple est déjà en train de travailler sur le processeur M4

Il y a moins d’un an, la société de la pomme a présenté et lancé les MacBook Pro avec le M3 lors de l’événement Scary Fast, et il y a à peine quelques jours, elle a lancé son nouveau MacBook Air de 13 et 15 pouces avec le même processeur. Cependant, chez Apple, ils seraient déjà en train de travailler sur le MacBook Pro avec le processeur M4.

Comme le souligne Mark Gurman dans la section des réponses aux abonnés de sa newsletter officielle Power On, chez Apple, ils travailleraient déjà sur la nouvelle génération du MacBook Pro qui incorporerait une nouvelle génération de processeurs Apple, le M4. Cependant, les détails sont très vagues et il pourrait encore falloir du temps pour le voir.

Apple aurait même prévu le M5

C’est dans la section questions-réponses de sa newsletter officielle Power On que Mark Gurman a affirmé qu’Apple est déjà en train de travailler sur le MacBook Pro avec le processeur M4. Il a réitéré que nous verrions les nouveaux iPad Pro et iPad Air, ainsi que les nouveaux accessoires ce mois-ci.

Cependant, les détails à ce sujet sont très vagues, car il n’a fait que cette affirmation. Il se peut que cela prenne encore du temps pour le voir, car le MacBook Pro avec le M3 a été présenté en octobre de l’année dernière et le MacBook Air avec la même puce vient d’être lancé récemment. De plus, aux côtés du M3, il a lancé des versions plus professionnelles, le M3 Pro et le M3 Max.

Étant donné qu’il reste encore des modèles de Mac à intégrer avec le processeur M3, comme le Mac mini, le Mac Studio ou le Mac Pro, cela pourrait signifier que nous devrions attendre près d’un an pour voir la puce M4 sur laquelle ils travaillent déjà. Mais il ne serait pas le seul, car des rumeurs antérieures ont affirmé qu’ils prévoyaient même le M5 ou même le M6.

Si Apple continue sur sa lancée, le processeur M4 serait basé sur la puce A18 Pro qui sera intégrée dans les iPhone 16 Pro cette année. Une puce qui serait chargée de traiter les fonctionnalités exclusives de l’IA d’iOS 18 qui seront présentes sur les appareils.