Alerte, grosse nouvelle : Xiaomi a décidé d’offrir une année supplémentaire de mises à jour à son meilleur téléphone lancé en 2021

Il est vrai que ce n’est pas du tout habituel que des marques comme Xiaomi décident de donner une seconde vie à l’un de leurs produits afin de pouvoir continuer à les mettre à jour, mais l’occasion le mérite bien. Dans ce cas, selon ce que nous avons pu apprendre grâce au célèbre leaker kacskrz, il semble que le puissant Xiaomi Mi 11 Ultra puisse être mis à jour pendant un an de plus que prévu, ce qui est une excellente nouvelle.

Le leaker a souligné que Xiaomi prévoyait de ne plus prendre en charge cet appareil à partir du mois d’avril prochain, mais finalement, il semble que la feuille de route des mises à jour Android Enterprise Recommended a révélé que cet appareil pourra profiter d’Android 14 en plus d’une année supplémentaire de correctifs de sécurité Android, donc tous ceux qui l’utilisent encore aujourd’hui peuvent se réjouir.

Un bonus pour le Xiaomi Mi 11 Ultra qui n’était pas attendu au départ

Lorsque nous avons pu tester cette véritable bête avec son processeur Qualcomm Snapdragon 888, nous avons pu nous rendre compte que nous avions devant nous un appareil qui pourrait nous durer plusieurs années depuis son lancement en 2021. Cependant, malgré cette puissance élevée, Xiaomi voulait inclure ce smartphone dans sa liste EOS à partir du mois d’avril prochain, mais on dit que rectifier est sage.

En principe, selon ce que kacskrz a pu nous dire, ce téléphone pourra être mis à jour vers HyperOS au cours des prochains mois ets pourra même continuer à recevoir des correctifs de sécurité jusqu’en 2025, de sorte que l’optimisation du téléphone et la sécurité qu’il peut nous apporter resteront intactes un an de plus que prévu.

Par conséquent, nous pouvons considérer cela comme une nouvelle extrêmement importante pour tous ceux d’entre vous qui avez acheté le Xiaomi Mi 11 Ultra il y a près de trois ans afin de le faire durer le plus longtemps possible. Nous parlons d’un appareil qui était vendu à partir de 1 199 euros, donc puisque nous avons dépensé une bonne somme d’argent, nous avons au moins une durée de vie supplémentaire qui n’était pas prévue au départ.

Source | kacskrz