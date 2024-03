Changement historique sur iOS : Apple permettra le téléchargement d’applications via le web dans l’UE

Les applications distribuées via le web devront respecter les exigences et les conditions de notarisation d’Apple

Le Sideloading arrive sur l’iPhone

Apple a apporté des changements historiques à iOS 17.4 dans le but de se conformer à la loi sur les marchés numériques de l’UE en permettant le téléchargement d’applications via des stores alternatifs à l’App Store. Aujourd’hui, il a annoncé de nouveaux changements historiques, car le Sideloading en tant que tel deviendra une réalité car, dans une prochaine mise à jour d’iOS, il sera possible de télécharger des applications directement depuis le web.

Le Sideloading arrivera sur les iPhones dans l’Union européenne

Depuis toujours, l’App Store était le seul moyen de télécharger des applications sur l’iPhone. Cependant, pour se conformer au DMA de l’Union européenne, Apple a dû autoriser les stores d’applications tiers afin que les utilisateurs aient une alternative pour télécharger des applications. À cette mesure s’ajoute celle de pouvoir télécharger des applications depuis le web dans une prochaine mise à jour d’iOS.

Pour pouvoir distribuer des applications via le web, les développeurs devront respecter certains critères, tels que faire partie du Programme de développeurs d’Apple pendant deux années consécutives, avoir un historique de bonne conduite et avoir une application avec plus d’un million d’installations initiales sur iOS au cours de l’année précédente.

Non seulement cela, dans le but de protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs, les applications distribuées via le web devront respecter les conditions de notarisation d’Apple, un système utilisé sur macOS pour vérifier que les applications téléchargées en dehors de l’App Store ne sont pas malveillantes.

La possibilité de télécharger des applications depuis le web sera disponible dans une prochaine mise à jour d’iOS qui sera lancée ce printemps pour les iPhones de l’Union européenne. Une mise à jour qui pourrait être iOS 17.5 et qui changera complètement iOS à nouveau. Il sera important de surveiller l’évolution de cela et son impact sur le déploiement de stores alternatifs.