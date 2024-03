Vos chats importants de WhatsApp, toujours à vue : bientôt, vous pourrez épingler plus de trois conversations

Vous pourrez épingler au moins deux chats de plus qu’avant

WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire de la planète

En ce qui concerne l’organisation des conversations, certains adorent archiver les chats sur WhatsApp afin de ne visualiser que ceux qui sont actifs ou auxquels ils n’ont pas encore répondu, tandis que d’autres se contentent de les marquer comme non lus ou de les épingler pour avoir toujours les chats importants à portée de vue. Si vous préférez cette dernière méthode, vous serez heureux d’apprendre que vous pourrez bientôt épingler plus de trois conversations sur WhatsApp.

C’est en 2017 que WhatsApp a mis en place l’option d’épingler des chats, ce qui permet de les fixer en haut de la liste des conversations, indépendamment du fait que d’autres chats aient des messages plus récents. Jusqu’à présent, trois était le nombre maximum de chats pouvant être épinglés dans l’application, mais cela va bientôt changer.

WhatsApp vous permettra d’épingler au moins cinq chats

D’après un article de WABetaInfo, la plateforme de messagerie travaille sur une amélioration permettant à ses utilisateurs de fixer plus de trois conversations dans l’application. Ci-dessous, une capture d’écran qui montre un aperçu de la fonctionnalité sur Android, bien qu’il soit probable qu’elle arrive également sur les appareils iOS :

Comme vous pouvez le voir sur l’image, l’icône de l’épingle apparaît sur cinq chats, ce qui nous indique une chose : nous pourrons avoir au moins deux chats de plus épinglés qu’auparavant. Cela sera particulièrement utile pour les utilisateurs qui, que ce soit en raison de leur travail ou de leur grande activité sociale, ont un grand volume de chats individuels ou de groupe et souhaitent mettre en évidence les plus importants parmi tous.

WhatsApp n’a pas donné beaucoup plus de détails à ce sujet, mais nous savons que cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours de développement, elle n’est donc pas encore disponible pour les testeurs bêta. Nous resterons à l’affût de toute évolution, car son arrivée est attendue dans une future mise à jour de WhatsApp.