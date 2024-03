Apple serait en train de tester une plateforme publicitaire optimisée par l’IA

Un mouvement qui pourrait indiquer qu’Apple souhaite mettre davantage de publicités dans l’App Store et les introduire dans d’autres applications telles que Maps

Apple estaría probando varias herramientas potenciadas con IA de forma interna

C’est un secret de polichinelle qu’Apple fera une entrée en grande pompe sur le marché de l’Intelligence Artificielle cette année avec l’inclusion de fonctions de ce type dans iOS 18, la rénovation de Siri ou l’utilisation d’outils tels que Ask en interne. Mais il semble également qu’ils testent une nouvelle plateforme publicitaire boostée par l’IA.

Le nouvel outil boosté par l’IA qu’ils testeraient chez Apple serait chargé de choisir où placer les publicités dans les différents espaces publicitaires de l’App Store. Actuellement, cet outil serait utilisé pour améliorer les performances des campagnes publicitaires du store d’applications d’Apple, mais il pourrait s’étendre à d’autres services, selon le Business Insider.

Un système déjà utilisé par d’autres entreprises

Ce type d’outil n’est pas totalement nouveau dans le domaine de la publicité. En réalité, des entreprises telles que Google ou Facebook les utilisent depuis de nombreuses années. Il est étrange qu’Apple teste un outil de ce type, car elle n’a qu’un nombre limité de publicités dans l’App Store. En réalité, les développeurs ne peuvent payer que pour apparaître dans Aujourd’hui, en haut des recherches, dans le moteur de recherche ou en bas de la page d’une application.

Si Apple teste cet outil, cela pourrait signifier qu’à l’avenir, elle souhaite augmenter le nombre d’espaces publicitaires dans l’App Store. D’autre part, il est possible qu’ils souhaitent également ajouter des publicités dans d’autres applications telles que Maps, où l’utilisation de cet nouvel outil boosté par l’Intelligence Artificielle pourrait être bien plus efficace.

Et ce ne serait pas une idée farfelue, car depuis des années, il circule une rumeur selon laquelle Apple souhaite introduire de la publicité dans des applications telles que Maps, Livres ou Podcasts. Et ce n’est pas le seul outil utilisé en interne, car Ask est également utilisé pour aider les conseillers AppleCare à fournir aux utilisateurs la meilleure aide possible.