Jusqu’à trois mois gratuits de YouTube Premium et YouTube Music si votre Xiaomi, Redmi ou POCO est sur cette liste

Regardez YouTube sans voir une seule publicité jusqu’à l’été. Et écoutez de la musique sur YouTube sans interruptions. Possédez-vous un téléphone Xiaomi? Vérifiez si vous en avez un, et vous obtiendrez un abonnement gratuit allant jusqu’à 3 mois sur YouTube.

Xiaomi et YouTube ont conclu un accord selon lequel du 24 février 2023 au 31 juillet 2024, les utilisateurs des smartphones Xiaomi, Redmi et POCO reçoivent gratuitement entre 2 et 3 mois d’accès aux services YouTube Premium et YouTube Music Premium. Mais seulement si vous possédez l’un de ces modèles.

YouTube Premium gratuit si vous avez un Xiaomi, POCO ou Redmi

YouTube Premium est essentiellement l’utilisation de YouTube mais avec un avantage très clair: aucune publicité ne vous interrompt. Et il y a plus, car vous pouvez télécharger des vidéos et lire des vidéos et de la musique en arrière-plan avec l’écran éteint -ce qui n’est pas possible avec le YouTube normal. Quant à YouTube Music, c’est un service similaire à Spotify, et sa version Premium offre les mêmes avantages que celle de YouTube Premium: un accès sans publicité.

Comment obtenir ces mois d’accès gratuit aux deux plates-formes de vidéos et de musique?

Tout d’abord, vous devez avoir un téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO inclus dans l’offre.

Deuxièmement, vous devez l’avoir activé -c’est-à-dire, sorti de la boîte et allumé pour la première fois à partir du 1er décembre 2021.

Troisièmement, seuls les utilisateurs qui s’abonnent pour la première fois à YouTube Red, Music Premium, YouTube Premium et Google Play Music peuvent bénéficier de l’essai.

Quels modèles Xiaomi sont inclus dans cette offre de YouTube Premium et YouTube Music Premium

Les modèles suivants qui ont été activés après le 1er décembre 2021 peuvent demander leurs 2-3 mois de services gratuits de YouTube Premium et YouTube Music Premium -entre parenthèses, nous indiquons si tel ou tel modèle a une gratuité Premium de 3 ou 2 mois.

Pour le demander, il vous suffit d’ouvrir l’application YouTube ou YouTube Music sur votre téléphone, d’aller dans votre profil et de cliquer sur « S’abonner à YouTube Premium » en utilisant l’Essai Premium:

Xiaomi

Xiaomi 14 (3m)

Xiaomi 14 Ultra (3m)

Xiaomi 13T (3m)

Xiaomi 13T Pro (3m)

Xiaomi 13 (3m)

Xiaomi 13 Pro (3m)

Xiaomi 13 Lite (3m)

Xiaomi 12T (2m)

Xiaomio 12T Pro (2m)

Xiaomi 12 (2m)

Xiaomi 12 Pro (2m)

Xiaomi 12 Lite (2m)

Redmi

Redmi Note 12 (2m)

Redmi Note 12 Pro 5G (2m)

Redmi Note 12 Pro+ 5G (2m)

Redmi Note 11 (2m)

Redmi Note 11S (2m)

Redmi Note 11S 5G (2m)

Redmi Note 11 Pro (2m)

Redmi Note 11 Pro 5G (2m)

Redmi Note 11 Pro+ 5G (2m)

POCO

POCO F5 5G (3m)

POCO F5 Pro 5G (3m)

POCO F4 (2m)

POCO F4 GT (2m)

POCO X4 GT (2m)

Source | Xiaomi France