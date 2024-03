Apple commence à distribuer une version d’iOS 18 pour le contrôle de qualité.

Connue sous le nom de VendorUI, Apple a déjà commencé à distribuer des builds internes de sa prochaine mise à jour aux usines de confiance

iOS 18 comportera des fonctionnalités d’IA

Il reste encore plusieurs semaines avant la présentation et le lancement d’iOS 18 en septembre, mais Apple a déjà commencé à distribuer des builds internes de cette prochaine version du système d’exploitation des iPhones aux usines et aux fournisseurs pertinents. Une version appelée en interne « VendorUI », dont l’accès est très restreint et contrôlé.

Cette information a été divulguée par le média spécialisé dans Apple, MacRumors, car un compte X avec un historique très fiable en matière de prévisions sur les projets d’Apple les aurait informés de cette initiative de la société à la pomme mordue. Une initiative qu’elle entreprend généralement à ce stade du développement de son logiciel.

iOS 18 est déjà soumis à un contrôle qualité

Apple envoie généralement « VendorUI » chaque année, qui est une variante d’iOS fournie aux usines pour des tests de contrôle qualité. Cette version contient une pré-production de l’interface utilisateur d’iOS qu’Apple présentera lors de la WWDC, c’est pourquoi une attention particulière est portée à sa distribution.

VendorUI peut inclure des références à de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles configurations ou des changements de marque. Contrairement aux versions d’iOS utilisées par les ingénieurs logiciels d’Apple, VendorUI omet souvent certaines applications, garantissant ainsi que seules les applications nécessaires aux tests sont présentes.

En effet, Apple dispose toujours de plusieurs versions de ses systèmes d’exploitation :

Version de lancement : Version d’iOS destinée aux utilisateurs finaux.

: Version d’iOS destinée aux utilisateurs finaux. InternalUI : Versions créées pour les ingénieurs logiciels d’Apple, contenant souvent une version de pré-production de l’interface utilisateur d’iOS avec des fonctionnalités inédites.

: Versions créées pour les ingénieurs logiciels d’Apple, contenant souvent une version de pré-production de l’interface utilisateur d’iOS avec des fonctionnalités inédites. VendorUI : Conçue pour les tests de contrôle qualité dans les usines et peut contenir des éléments de l’interface utilisateur d’iOS en pré-production.

: Conçue pour les tests de contrôle qualité dans les usines et peut contenir des éléments de l’interface utilisateur d’iOS en pré-production. NonUI : Développée pour les ingénieurs matériels et les machines de calibrage, elle ne comprend pas l’interface utilisateur standard d’iOS.

: Développée pour les ingénieurs matériels et les machines de calibrage, elle ne comprend pas l’interface utilisateur standard d’iOS. LLDiags : Destinée à une utilisation en diagnostics de bas niveau et ne possède aucune interface utilisateur.

Malgré le fait que l’accès à VendorUI est très limité et strictement contrôlé par Apple, nous pourrions commencer à voir davantage de fuites concernant iOS 18, car un plus grand nombre de personnes ont accès à des fonctionnalités potentielles qui pourraient être intégrées. Rappelons que l’on s’attend à ce que des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative soient ajoutées à des applications telles que Apple Music, Messages ou la suite iWork, ainsi qu’à un assistant complètement repensé.