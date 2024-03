Les modèles CAD des iPhone 16 Pro révèlent de petits changements de design

Le bouton d’action serait plus long et le nouveau bouton de capture serait incorporé dans le coin inférieur droit

Les iPhone 16 Pro auront des changements de conception sur certains de leurs boutons

Apple présentera les iPhone 16 et iPhone 16 Pro le mois prochain de septembre, mais nous en savons déjà presque tout grâce aux rumeurs et aux fuites qui ont émergé au cours des dernières semaines. Une des dernières fuites nous montre à nouveau la conception des iPhone 16 Pro grâce à des modèles CAD qui sont apparus.

Les modèles CAD ont été partagés par 91mobiles, ceux-là mêmes qui ont partagé ceux de l’iPhone SE de quatrième génération, révélant qu’il aurait une conception similaire à celle de l’iPhone 14. Dans le cas des iPhone 16 Pro, ils montrent de petits changements sur certains de leurs boutons.

Conception très similaire à celle des iPhone 15 Pro, mais avec des changements sur les boutons

Comme nous pouvons l’observer sur les modèles CAD partagés, la conception des iPhone 16 Pro serait très similaire à celle des iPhone 15 Pro, mais avec des changements sur certains de leurs boutons. Dans le cas du bouton d’action, si ces rendus sont véridiques, Apple opterait pour un bouton plus long, de la même taille que les boutons de volume, mais légèrement plus large pour les distinguer.

D’autre part, un autre changement de conception qui est montré et que nous connaissions déjà est l’incorporation du nouveau bouton Capture, qui serait situé dans le coin inférieur droit de l’appareil. Un bouton dédié à la photographie et à la vidéo, sensible à la pression et au toucher pour réaliser des actions selon la force ou les gestes. Dans ce cas, il serait similaire au bouton d’alimentation, mais complètement à fleur avec l’appareil.

Un autre aspect qui sera différent par rapport aux iPhone 15 Pro est la taille de l’écran des iPhone 16 Pro. Les modèles Pro et Pro Max grandiront et auront respectivement 6,3 et 6,9 pouces. Une augmentation de taille qui permettra aux iPhone 16 Pro d’avoir la caméra téléobjectif à tétraprisme que nous avons vue sur l’iPhone 15 Pro Max.

Enfin, d’autres nouveautés que nous verrons incluent le nouveau processeur A18 Pro, qui permettra aux iPhone 16 d’avoir des fonctions exclusives d’IA qui seront introduites dans iOS 18 et qui seront traitées sur l’appareil. Une mise à jour de l’iPhone continue, mais qui sera très bien accueillie par ceux qui ont leur iPhone actuel depuis des années.