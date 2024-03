Samsung prévoit de commencer à facturer certaines fonctionnalités d’IA du Galaxy S24… en Chine

Eh bien oui amis, enfin certaines fonctionnalités d’IA des Galaxy S24 commenceront à être payantes, mais seulement en Chine (pour le moment)

Galaxy AI est la « suite » d’options alimentées par l’intelligence artificielle de Samsung

Avant l’Unpacked du mois de janvier dernier, Samsung a laissé entendre que Galaxy AI pourrait devenir payant à l’avenir, probablement pour évaluer comment l’industrie réagirait à l’idée de payer pour des fonctionnalités supplémentaires sur des appareils haut de gamme déjà coûteux en soi.

Le fait est que Samsung ne sait pas vraiment quoi faire et c’est pourquoi Galaxy AI est gratuit au moins jusqu’en 2025, mais le géant de Suwon, à Séoul, ne veut pas rester les bras croisés et élabore déjà une feuille de route.

Il semble en effet que sur les marchés chinois, Samsung pourrait lancer les tests pilotes d’un abonnement premium à Galaxy AI qui coûterait environ 118 yuans et inclurait certaines fonctionnalités exclusives. Cela signifie payer environ 15 euros par an, certes abordables mais difficiles à justifier.

La bonne nouvelle, c’est que l’abonnement serait limité et restreint aux fonctionnalités d’un partenaire spécifique, car selon les rapports, il s’agirait de payer pour les options d’IA incluses dans WPS Office pour les Galaxy S24, WPS étant l’un des logiciels de productivité les plus populaires en Chine.

Cependant, il y a un revers à la médaille, car cette stratégie ouvre la porte à ce que Samsung puisse nous facturer des abonnements pour des services associés à d’autres entreprises, tels que l’intégration de Microsoft avec Copilot et/ou ChatGPT sur les appareils Galaxy, car nous savons déjà que Samsung et l’entreprise de Redmond travaillent ensemble depuis longtemps.

Pour l’instant, la nouvelle stratégie d’abonnement « premium » pour les fonctionnalités d’IA est limitée au marché chinois et à un partenaire particulier comme WPS Office, mais cela ouvre la porte à la possibilité de facturer dans d’autres marchés toute autre fonctionnalité.

En Chine, la situation est telle que Meitu et Baidu, par exemple, ne factureront pas leurs services associés aux Galaxy S24, ce qui signifie que d’autres options et fonctionnalités d’IA indépendantes dans les applications ne devraient pas être facturées par Samsung dans tous les cas.

Il est important de souligner que Galaxy AI propose des fonctionnalités telles que la génération de texte, la traduction, l’enregistrement et la transcription, l’amélioration des photos ou la prise de notes grâce à l’intelligence artificielle, mais en Chine, en raison des limites de son marché, ces possibilités sont offertes par le biais de partenaires locaux tels que WPS, Baidu ou Meitu, et c’est précisément ce qui est facturé par abonnement.

Nous verrons ce qui se passera sur d’autres marchés tels que l’Europe et l’Amérique, mais la porte est déjà ouverte et la crainte que Galaxy AI finisse par être payant est bien fondée, comme nous l’avons déjà vu, mais pour le moment limitée à la Chine… Et vous, seriez-vous prêt à payer pour avoir des fonctionnalités supplémentaires du fabricant sur vos téléphones ?