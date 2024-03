Les iPad Pro, iPad Air et nouveaux accessoires seraient lancés fin mars

Apple continue de prévoir le lancement des nouveaux iPad Pro, iPad Air et accessoires d’ici fin mars, ainsi qu’une éventuelle mise à jour de l’iPadOS 17.4.1

Apple lancera de nouveaux iPad Pro et iPad Air fin mars

Après le lancement du nouveau MacBook Air équipé du processeur M3, nous attendions tous l’annonce des nouveaux iPad Pro et iPad Air; cependant, pour le moment elle n’est pas encore arrivée. Cependant, ils arriveront ce mois-ci de mars avec de nouveaux accessoires, comme l’a confirmé une fois de plus l’analyste de Bloomberg, Mark Gurman.

C’est ce que Mark Gurman a confirmé dans la dernière édition de sa lettre d’information officielle Power-On, où il a confirmé que oui, les iPad Pro, iPad Air et nouveaux accessoires sont toujours prévus pour être lancés fin mars ou en avril au pire des cas, il y aurait donc un décalage de temps entre le MacBook Air et les iPad.

Les nouveaux iPad Pro et iPad Air sont toujours prévus pour un lancement prochain

Mark Gurman insiste sur le fait qu’Apple se prépare à lancer des modèles mis à jour de l’iPad Pro et de l’iPad Air, ainsi qu’un Magic Keyboard redessiné et une nouvelle version de l’Apple Pencil. On s’attend à ce que ces lancements aient lieu à un moment fin mars ou en avril, avec une possible mise à jour de iPadOS 17.4 pour assurer la compatibilité.

De plus, l’analyste confirme à nouveau que l’iPad Air sera disponible dans un nouveau modèle de 12,9 pouces, il semble donc que deux modèles aient été confirmés, comme c’est le cas pour les iPad Pro. Un autre changement attendu pour l’iPad Air et les Pro est le déplacement de la caméra frontale, de nouveaux processeurs et un écran OLED pour les Pro.

Cependant, le déplacement de la caméra frontale soulève de nombreuses questions, car l’Apple Pencil s’attache magnétiquement et se charge également par le côté, il est donc incertain si cette fonctionnalité restera disponible si la caméra frontale est déplacée sur les nouveaux iPad Pro et iPad Air.

En ce qui concerne l’Apple Pencil, cette nouvelle génération pourrait avoir des pointes magnétiques interchangeables et la possibilité d’être localisée via le réseau Localiser, comme on l’a trouvé dans le code source d’une des versions bêta d’iOS 17.4.