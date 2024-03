Xiaomi supprime l’une des fonctionnalités mythiques de MIUI: fini de regarder des vidéos YouTube avec l’écran éteint

Visionner des vidéos sur YouTube avec l’écran éteint et sans payer l’abonnement « premium » appartient désormais au passé sur les Xiaomi

Jusqu’à présent, les utilisateurs de MIUI ou HyperOS pouvaient lire des vidéos YouTube avec l’écran éteint sur leurs téléphones

Comme ses utilisateurs le savent déjà, Xiaomi disposait d’une des options cachées les plus intéressantes de tout le catalogue Android, car à la fois MIUI et HyperOS permettaient la lecture de vidéos YouTube avec l’écran éteint sans avoir à souscrire un abonnement premium à ce service de Google.

Ici même sur Netcost-security.fr, nous vous avons expliqué comment obtenir gratuitement un abonnement YouTube Premium pendant au moins 4 mois, c’est mieux que rien, mais jusqu’à présent, tous les utilisateurs de Xiaomi ou de ses sous-marques, à condition d’utiliser la personnalisation MIUI ou maintenant HyperOS, pouvaient profiter de l’une des meilleures fonctionnalités du service de streaming de Google sans avoir à sortir leur portefeuille.

Cependant, cela est devenu obsolète ou le deviendra prochainement, car comme l’ont récemment publié nos collègues de XiaomiAdictos, la société de Haidian sera obligée de supprimer cette fonctionnalité de lecture de YouTube avec l’écran éteint, certainement en raison de l’imposition de Google et des accords nécessaires pour obtenir la certification Google Play.

Si vous avez un Xiaomi et que vous utilisiez fréquemment la lecture de YouTube avec l’écran du téléphone éteint, vous devez savoir que cela est désormais révolu sans avoir besoin d’aller chez Google et de vous abonner à YouTube Premium.

Il est vrai que cette option était l’une des principales propositions de YouTube pour ses abonnés payants, car lorsque nous écoutons de la musique avec le service de streaming de Google sans abonnement, nous devons toujours garder l’écran du téléphone allumé, ce qui consomme de la batterie et nous oblige à surveiller constamment notre appareil pour qu’il ne s’éteigne pas.

Il était logique que Google mette fin un jour ou l’autre à cette exemption sur les Xiaomi, car les téléphones et tablettes de la marque, ainsi que ceux de Redmi ou POCO, pouvaient contourner cette limite en activant simplement une option dans les paramètres et outils vidéo du firmware conçu par le fabricant chinois basé sur Android.

Le fait que les Xiaomi arrêtent la lecture de YouTube avec l’écran éteint est une réalité pour tous les terminaux avec MIUI dans les versions 12, 13 ou 14, la dernière en date, ainsi que pour tous ceux qui ont mis à jour vers n’importe quelle version de HyperOS, le nouveau fork basé sur AOSP du fabricant de Haidian.

Voici la liste complète des firmwares concernés:

MIUI: MIUI 12 et 13 – tous les modèles avec la version de build 8.7.4-240103.1.1 et/ou une version ultérieure MIUI 14 – tous les modèles avec les versions de build 8.2.6-231226.1.2 et 8.2.5-231213.1.2 (Xiaomi 13, 13 Pro et Xiaomi 12T) et/ou une version ultérieure

HyperOS: Tous les modèles avec les versions de build 8.7.2-231202.1.1 et 8.6.4-231201.1.1 (Xiaomi 14) et/ou une version ultérieure



Ainsi, si vous avez un Xiaomi et que vous étiez un utilisateur intensif de YouTube avec l’écran éteint, sachez que c’est terminé si vous ne payez pas YouTube Premium, ce que vous pouvez essayer gratuitement pendant 4 mois en suivant simplement les étapes que nous expliquons dans le lien précédent.

L’abonnement « normal » coûte 11,99 €⁠/⁠mois si vous souhaitez le conserver, et il offre des téléchargements intelligents, un accès illimité à YouTube Music Premium, une lecture en arrière-plan et une expérience sans publicité, ce qui est vraiment très appréciable. De plus, il existe des offres de réduction pour les étudiants et les familles, car les premiers peuvent en profiter pour 6,99 €⁠/⁠mois et les familles peuvent lier jusqu’à 5 comptes ou utilisateurs pour 17,99 €⁠/⁠mois.