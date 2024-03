Airbnb interdira les caméras de vidéosurveillance dans ses hébergements

Les caméras intérieures sont désormais totalement interdites, car elles pouvaient autrefois être placées dans certaines zones communes, comme les escaliers ou les salles à manger

Les maisons ne pourront plus disposer de ce type de dispositifs

Airbnb a apporté des changements à sa politique. Plus précisément, il ne permettra plus l’installation de caméras à l’intérieur des hébergements. Auparavant, les propriétaires des maisons pouvaient installer des caméras, mais uniquement dans les zones communes, comme les escaliers ou les salles à manger, mais cela ne sera désormais plus possible. Ce qui restera autorisé, ce sont les caméras extérieures et les détecteurs de décibels.

Ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas sur Airbnb

La révocation de l’autorisation d’installer des caméras à l’intérieur, quel que soit l’endroit, a été notifiée par le biais d’un communiqué de l’entreprise. Selon Airbnb, l’objectif de cette annulation est d’augmenter la confidentialité de sa communauté. Auparavant, elles pouvaient être installées, mais uniquement dans les zones communes et à condition que leur emplacement soit correctement signalé.

« Notre objectif était de créer de nouvelles règles claires qui fournissent à notre communauté une meilleure compréhension de ce à quoi s’attendre sur Airbnb. Ces changements ont été apportés en consultation avec nos invités, nos hôtes et des experts en matière de confidentialité, et nous continuerons à recueillir des opinions pour aider à garantir que nos politiques fonctionnent pour notre communauté mondiale », a déclaré Juniper Downs, Responsable de la Politique Communautaire et des Partenariats d’Airbnb.

D’autre part, des dispositifs tels que les caméras extérieures des portes ou les détecteurs de décibels resteront autorisés. Ces derniers sont généralement destinés à permettre au propriétaire du logement de vérifier s’il y a des fêtes chez lui, ce qui est interdit sur la plateforme.

Quoi qu’il en soit, le propriétaire devra toujours informer l’invité des caméras extérieures avant que celui-ci ne réserve. Ces caméras ne pourront pas non plus surveiller les espaces intérieurs de la maison ou être installées dans certaines zones extérieures où la confidentialité est importante, comme une douche extérieure ou un sauna.

En ce qui concerne les détecteurs de décibels, leur présence doit également être signalée aux invités. De plus, ils ne pourront être installés que dans les parties communes. Seuls les détecteurs de bruit sont autorisés, qui évaluent le niveau de décibels et n’enregistrent ni ne transmettent aucun son ou conversation.

Les propriétaires ont jusqu’au 30 avril prochain pour se conformer aux nouvelles règles. Après cette date, les violations seront enquêtées et Airbnb pourra prendre des mesures telles que l’annulation d’un compte propriétaire. Cependant, Airbnb précise que la plupart des clients ne disposaient pas de caméras dans leur maison, ce qui est surprenant compte tenu de la prolifération de caméras de sécurité de plus en plus pas cher.