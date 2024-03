Xiaomi crée la douche parfaite avec des batteries pour ne pas avoir froid et économiser sur le butane

Xiaomi jusqu’à la douche. Et c’est littéralement, car le nouvel invento que la compagnie et sa sous-marque Mijia ont sorti de leur poche est une douche capable de contrôler la température de l’eau peu importe comment elle sort de la tuyauterie. Et en plus, avec jets multiples.

La Mijia Shower Head N1 est une douche multitâche qui semble sortie d’un spa de luxe sans aucun doute. Et le meilleur, c’est que son design est simple et offre les mêmes possibilités qu’une douche à jets multiples tout en économisant beaucoup d’espace.

La douche à tête thermostatique Mijia N1

La Mijia N1 offre trois modes principaux de pulvérisation d’eau : La douche améliorée à main ; la douche solaire douce – la pomme de douche est fixe et pulvérise une quantité plus large d’eau, comme celles qu’on trouve souvent dans les hôtels – ; et le pulvérisateur d’eau inférieur caché, un jet que vous pouvez utiliser pour vous laver les pieds ou autres choses, ou pour remplir un seau.

Ces options sont facilement sélectionnables via une télécommande avec des boutons physiques, ce qui vous permet de personnaliser encore plus votre expérience de douche selon vos préférences. Mais la cerise sur le gâteau est sans aucun doute son élément thermostatique.

Une douche avec des batteries qui chauffe l’eau par elle-même

Que vous ayez un chauffe-eau électrique, un chauffe-eau classique au butane ou un chauffe-eau au gaz, l’eau chaude voyage dans les tuyaux de votre maison à une température plus ou moins fixe, tandis que l’eau froide circule dans un autre tuyau. Les deux se rencontrent dans la douche, et vous réglez la température de l’eau à l’aide des robinets. Le truc de la douche Xiaomi est qu’elle peut augmenter ou diminuer la température sans importe le degré de chaud ou de froid auquel elle sort des tuyaux. Comment y parvient-elle ? Grâce à un jeu de batteries qu’elle embarque, protégées de l’eau pour que vous n’ayez pas à vous en préoccuper.



La pomme de douche dispose d’une commande de température indépendante qui vous permet de régler la température de l’eau selon vos goûts avec une précision millimétrique. Cela est possible grâce au fait que le bouton de réglage de la température est équipé d’un noyau de vanne en céramique de haute qualité. La buse est faite de matériau en silicone liquide, connu pour sa résistance au vieillissement.

Des matériaux de première qualité pour une douche à prix avantageux

En ce qui concerne les matériaux, Xiaomi n’a pas lésiné sur la qualité. Le corps de la pomme de douche est en laiton antibactérien 59, qui, selon les affirmations officielles, élimine 99,9% des bactéries courantes telles que le Staphylococcus aureus et l’Escherichia coli. Vous avez même un plateau pour ranger les bouteilles de shampoing et l’éponge.

Une autre caractéristique distinctive du Mijia N1 est sa fonction de pistolet à pulvérisation intégrée dans la douche, que les utilisateurs peuvent activer à leur discrétion. Cette fonctionnalité ajoute un niveau de confort supplémentaire, faisant de la douche un outil polyvalent pour diverses utilisations, de l’hygiène personnelle à l’entretien de la salle de bain.



La Mijia Shower Head N1 est déjà disponible sur la plateforme de financement participatif Xiaomi Youpin, avec une campagne qui vient de commencer et qui est déjà un succès. Son prix est de 1 499 yuans, soit 191 euros, et pour le moment, il semble qu’elle sera exclusive au marché chinois. Mais gardons l’espoir que Xiaomi souhaite la lancer à l’échelle mondiale, car c’est une vraie folie.

Source | Xiaomi Youpin