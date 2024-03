Une fausse application de cryptomonnaie pour iPhone s’est glissée dans l’App Store : elle a volé plus de 120 000 dollars

Un spécialiste du secteur « fintech » alerte sur l’apparition d’une fausse application de cryptomonnaies sur l’App Store

Une application de cryptomonnaies installée sur un iPhone

Tandis qu’Apple s’efforce de convaincre le monde que l’iPhone n’a pas besoin de boutiques d’applications tierces, les arguments en faveur de l’App Store vacillent en raison des applications frauduleuses qui réussissent parfois à se frayer un chemin dans le catalogue de la boutique d’applications officielle d’Apple.

Il n’y a pas si longtemps, un cas d’application se faisant passer pour le célèbre gestionnaire de mots de passe LastPass avait été révélé, révélant ainsi la capacité de l’application à contourner les filtres de sécurité de l’App Store. Peu de temps après, une escroquerie liée aux cryptomonnaies avait été rendue publique, réalisée à travers une fausse application, qui était également présente dans la boutique d’applications d’Apple. La société elle-même l’a admis et a finalement retiré l’application.

Maintenant, tout semble indiquer que nous sommes confrontés à un nouveau cas. Le développeur d’applications et expert de l’industrie Fintech, George Burke, a averti de la présence d’une nouvelle fausse application de cryptomonnaies qui aurait réussi à se glisser dans l’App Store d’Apple et qui aurait déjà volé plus de 120 000 dollars.

Watch out. This scam wallet INSIDE Apple App Store stole 38,000 STX after importing. @muneeb please warn @Stacks community. https://t.co/gX0IC2ofiO — George Burke (@geoburke) 11 mars 2024

Le développeur lui-même indique que l’application, appelée « Leather Wallet & Hiro Bitcoin », est disponible au téléchargement sur l’App Store, bien qu’il s’agisse d’une application frauduleuse qui se fait passer pour une autre portant le même nom. Au cours des derniers jours, d’autres avertissements ont été émis concernant la même application, bien que le seul cas de vol d’actifs connu ait été celui subi par Burke lui-même, qui affirme avoir été témoin du vol de plus de 120 000 dollars après l’importation de son portefeuille. Il partage même l’identifiant de la transaction effectuée.

En examinant la publication de l’application sur l’App Store, on peut voir que l’application a été publiée par un développeur indépendant qui n’a aucune autre application disponible sur la boutique, et qui ne propose aucun lien vers un site web. Actuellement, elle bénéficie d’une évaluation de 4,9 sur 5, mais toutes les critiques ont été publiées le même jour et suivent une structure similaire.

Pour le moment, Apple n’a pas encore commenté cette affaire, et l’application est toujours disponible au téléchargement sur la boutique, avec les risques que cela comporte.