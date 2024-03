Xiaomi lance sur le marché mondial son premier micro-ondes : 20 litres de capacité et 5 niveaux de puissance

Il dispose également d’un mode de décongélation

Le premier four à micro-ondes Xiaomi

Xiaomi est devenu plus gourmet que jamais au mois de mars. Après avoir appris il y a quelques jours qu’il sera le sponsor officiel du Guide Michelin lors des éditions 2025 et 2026, il vient de lancer sur le marché mondial son premier micro-ondes. Un appareil électroménager de plus à la longue liste d’appareils de cuisine de son catalogue, où l’on retrouve des friteuses à air, des mixeurs, des bouilloires électriques ou des robots de cuisine.

Voici le premier micro-ondes de Xiaomi

Le nouveau four à micro-ondes de Xiaomi a un petit corps, avec des dimensions de 456 x 343 x 264 mm, ce qui permet d’économiser de l’espace sur le plan de travail de la cuisine. D’autre part, son design simple facilite son utilisation par n’importe qui, composé du classique contrôle double bouton pour régler le temps et la puissance, accompagné d’un bouton qui ouvre la porte d’une simple pression.

D’autre part, sa haute puissance de 700 W et le chauffage enveloppant à 360º nous permet de réchauffer rapidement et uniformément n’importe quel aliment, garantissant qu’aucune partie du produit ne reste froide. Cela est possible grâce à la plaque de verre rotative contenue à l’intérieur du micro-ondes, qui intègre une réflexion 3D circulante.

Cependant, le meilleur de tout cela est qu’il dispose de cinq niveaux de puissance, parfaits pour personnaliser le chauffage en fonction des ingrédients et maximiser leurs saveurs. Nous trouvons un mode de décongélation, une faible puissance pour ramollir, une puissance moyenne pour réchauffer et dorer à nouveau, une puissance moyenne-élevée pour cuire des fruits de mer, et une puissance élevée pour les soupes et les sauces, par exemple.

De plus, avec sa configuration de 35 minutes, les utilisateurs auront la possibilité de cuisiner à la vapeur, de faire bouillir, de cuire au four et même de préparer des soupes maison dans ce four à micro-ondes. Et, comme si cela ne suffisait pas, il a une capacité familiale de 20 litres, une taille idéale pour y insérer un poulet entier et que tous les convives puissent commencer à manger en même temps.

Enfin, vous n’aurez pas à vous soucier beaucoup du nettoyage après la cuisson, car son plateau tournant en verre épaissi ne peut être plus facile à nettoyer. Sans aucun doute, un autre appareil électroménager de la société chinoise qui pense à faciliter la vie de ses utilisateurs, tout comme la nouvelle douche multifonction de Xiaomi, fabriquée avec des matériaux qui empêchent l’apparition du calcaire.