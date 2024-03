TDT gratuite pour votre télé Xiaomi sans antenne ni applications : jusqu’à 65 chaînes de télévision en ouvrant simplement ce site

Le catalogue des smart TVs de Xiaomi n’a fait que croître depuis son arrivée dans notre pays il y a quelques années. Aujourd’hui, nous avons une multitude de modèles de toutes tailles, tous prix et toutes caractéristiques. Tous sont équipés d’Android TV et de Chromecast intégré, ce qui nous permet d’avoir de nombreuses applications et jeux, nous donnant ainsi accès à des services qui nous offrent la télévision gratuite.

Mais si vous ne voulez rien installer, la meilleure option est « TVendirecto », qui vous sera très utile si vous n’avez pas de prise d’antenne à l’endroit où vous avez placé votre nouveau téléviseur Xiaomi ou si vous voulez simplement regarder la TNT de manière très ponctuelle et ne voulez pas acheter de câble d’antenne ni le connecter à votre smart TV.

Toute la TNT en direct, gratuitement, sans applications ni câbles

Malgré qu’il existe de nombreuses méthodes pour visualiser tous les canaux de la TNT sur notre smart TV Xiaomi, telles que les applications IPTV ou d’autres types d’applications, en plus de la méthode traditionnelle avec le câble d’antenne et la syntonisation habituelle, la plateforme web ‘TVendirecto’ n’a pas besoin que vous téléchargiez absolument rien.

Ce service web est totalement gratuit et vous permet de syntoniser en direct jusqu’à 65 chaînes de la TNT. Tout ce que vous avez à faire est d’accéder à ce lien depuis n’importe quel navigateur de votre téléviseur Xiaomi et de commencer à profiter de tous les canaux offerts par cette plateforme.

Vous aurez à votre disposition toutes les chaînes de la télévision espagnole généraliste telles que Telecinco, Antena 3, Cuatro, LaSexta, La1… toutes regroupées dans une interface très confortable à la vue et très intuitive, comme s’il s’agissait d’une application spécialement créée à cet effet.

De plus, vous pouvez également voir les chaînes par catégories, et nous avons des sports, des programmes pour enfants et même toutes les chaînes régionales. Il vous suffit de cliquer sur la chaîne que vous voulez regarder et elle commencera à se reproduire automatiquement.

Si vous n’êtes pas inspiré et avez besoin de savoir ce qui pourrait attirer votre attention, cette plateforme dispose également d’un guide TV, à partir duquel vous pourrez avoir une meilleure visualisation des contenus diffusés actuellement sur chaque chaîne et ainsi vous décider plus rapidement.

Grâce à des plateformes comme celle-ci, nous n’avons pas besoin d’avoir une prise d’antenne ou une application prenant de la place sur notre télévision Xiaomi. Il nous suffit d’ouvrir le navigateur, de chercher ‘TVendirecto’ et de commencer à profiter de toutes les chaînes de la TNT espagnole classées par catégories et même avec un guide TV.

Via | Xatakahome