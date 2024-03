Il est passé d’un accessoire ponctuel à indispensable : je ne sais plus si je pourrais vivre sans la Air Fryer de Xiaomi.

Chaque fois que nous parlons d’un produit Xiaomi, nous pensons à quelque chose qui offre un rapport qualité-prix incroyable en termes de spécifications, mais nous ne prenons généralement pas en compte d’autres aspects tels que les avantages pour la santé qu’ils peuvent nous apporter. C’est quelque chose qui m’est arrivé avec la Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L, un produit que j’ai acheté pour essayer de mieux manger et qui est maintenant indispensable dans ma cuisine.

Cette friteuse à air me donne une grande polyvalence chaque fois que je veux cuisiner de la manière la plus saine possible et a considérablement amélioré ma façon de m’alimenter, mais en plus, nous pourrons le faire pour un prix pratiquement ridicule de seulement 59,99 euros.

Xiaomi Mijia Smart Air Fryer – Friteuse sans huile, capacité de 3,5 L, réglable de 40 à 200, arrêt automatique, avec recettes, écran OLED, 1500 W, assistant vocal Google et Alexa intégré. (Couleur blanche)

* Le prix peut avoir changé depuis la dernière révision

Des avantages invisibles qui ont considérablement amélioré ma santé

Comme vous le savez, la principale caractéristique de ce type de produits est le fait que vous n’avez pas besoin d’huile pour cuire les aliments que vous y mettez, donc sur le plan nutritionnel, nous aurons des repas tout aussi nutritifs mais avec l’avantage de ne pas ajouter ces calories supplémentaires que nous apporte l’huile, ce qui n’est pas négligeable.





Dans le cas spécifique de la Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L, j’ai trouvé d’autres éléments qui ont fait qu’elle est essentielle dans ma vie, comme par exemple la possibilité de la contrôler depuis mon téléphone. Avec son application, vous pouvez programmer sa mise en marche pour que la nourriture soit prête lorsque vous rentrez chez vous, et elle est également entièrement compatible avec Google Assistant, donc je n’ai même pas besoin de la manipuler manuellement pour que tout fonctionne comme je le souhaite.

De plus, quelque chose que j’aime, c’est que la capacité interne de 3,5 litres de ce modèle me semble plus que suffisante pour deux personnes, mais si nous étions plus nombreux à la maison, j’opterais pour l’achat de la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L ou même de la nouvelle Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, deux produits qui fonctionnent tout aussi bien mais qui disposent de cette option supplémentaire qui peut être utile.





Enfin, et non des moindres, une autre raison pour laquelle j’adore ce modèle est son aspect esthétique. Et je ne parle pas de la manière dont il s’intègre bien ou mal dans la cuisine, mais plutôt de la facilité avec laquelle il se nettoie lorsque nous l’utilisons presque tous les jours.

Il est vrai que la couleur blanche la rend un peu plus susceptible de se salir, mais si je veux la nettoyer, il suffit de passer un chiffon humide dessus et elle redevient comme neuve, et cela est complètement essentiel dans une cuisine. Pour toutes ces raisons et tout ce que je vous ai dit, je pense qu’il sera presque impossible de me séparer de ma friteuse à air de Xiaomi, un produit qui me rend amoureux et qui a complètement changé ma façon de m’alimenter.

