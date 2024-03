iOS 18 intégrera une nouvelle fonctionnalité de santé auditive dans les AirPods Pro

Apple lancera le « mode écouteur » pour les AirPods Pro dans iOS 18

Après avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités aux AirPods et aux AirPods Pro dans iOS 17, il semble qu’Apple veuille continuer dans cette voie, en ajoutant encore plus de fonctionnalités dans iOS 18. Dans ce cas, ce seraient des fonctions de santé auditive qui appartiendraient à l’accessibilité. Quelque chose que nous avions déjà lu auparavant et qui semble arriver plus tôt que prévu.

iOS 18 introduira des nouveautés dans les AirPods Pro

Dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power On, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’il n’était pas prévu de nouvelle génération des AirPods Pro d’Apple en 2024, car elle est prévue pour 2025. Cependant, une grande annonce est attendue, qui serait une nouvelle fonction de santé auditive qui serait introduite dans iOS 18.

Les AirPods Pro recevront également de nouvelles fonctionnalités dans iOS 18

Actuellement, les AirPods disposent d’une fonction appelée « Écoute active », qui transforme l’iPhone en un microphone et transmet l’audio capturé par cet iPhone aux AirPods en temps réel. D’autre part, les AirPods ont également une fonction qui permet d’entendre mieux ce que l’on nous dit lorsque nous les portons.

Mark Gurman appelle cette nouvelle fonction le « mode écouteur », mais ne spécifie pas ce qu’il fera, bien que nous puissions nous en faire une idée. Il mentionne seulement qu’elle arrivera dans le cadre des nouveautés d’iOS 18 et ce n’est pas la première fois qu’il mentionne que des fonctions de santé auditive arriveront sur les AirPods Pro.

Dans iOS 17, de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées aux AirPods et aux AirPods Pro. Les segundos ont été les plus bénéficiés, car les AirPods de deuxième génération disposent maintenant d’une audio adaptatif, qui combine l’annulation du bruit avec le mode transparence, le contrôle automatique du volume, qui ajuste le volume en fonction du bruit ambiant, ou la détection des conversations, qui met la musique en pause si quelqu’un nous parle.

Ce sera une bonne fonction si elle finit par arriver. Rappelons également que de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle sont attendues, ainsi qu’un nouvel assistant entièrement renouvelé et fonctionnel. Il reste moins de trois mois avant de pouvoir lever les doutes, car Apple annoncera tout lors de la prochaine WWDC 2024, qui se tiendra la première semaine de juin.