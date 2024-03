Après avoir conquis ta cuisine, Xiaomi s’attaque à ta salle de bain : il a lancé une douche multifonction.

Il dispose d’un système de pluie relaxant, d’un contrôle exact de la température et de trois modes de pression d’eau, entre autres choses

Il a beaucoup plu depuis le premier smartphone lancé par Xiaomi, là-bas en 2011. Depuis lors, la société chinoise a élargi sa gamme de produits pour couvrir pratiquement tous les appareils électroménagers ou accessoires dont nous avons besoin pour le salon, la cuisine ou le nettoyage de notre maison, mais il lui manquait encore un espace à couvrir : la salle de bain. Voici la nouvelle douche multifonction de Xiaomi, qui dispose d’un système de pluie relaxant et d’un contrôle de température, entre autres choses.

Téléviseurs, haut-parleurs, systèmes d’éclairage, serrures intelligentes, aspirateurs, radiateurs, humidificateurs, airfryers, mangeoires et fontaines pour animaux de compagnie… et maintenant aussi des douches multifonction. Nous vous présentons la nouvelle Xiaomi Mijia Temperature-Controlled Shower Head N1, une douche élégante et fonctionnelle dotée de plusieurs caractéristiques très attrayantes.

Tout d’abord, il est intéressant de savoir qu’elle a été fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour éviter le vieillissement et le calcaire, vous n’aurez donc plus à vous soucier de nettoyer les taches blanches classiques sur le robinet ou la poignée de douche. De plus, elle dispose d’une base pour placer plusieurs bouteilles de gel douche et de shampoing, sans qu’ils aient à faire des exercices d’équilibre ou quelque chose du genre, selon une publication de XIAOMIADICTOS.

En ce qui concerne son fonctionnement, elle possède un bouton pour régler la température avec précision et trois modes de pression de l’eau, ce qui permet à l’utilisateur de contrôler la quantité d’eau et la force avec laquelle elle tombe. Mais le meilleur, c’est que le Xiaomi Mijia Temperature-Controlled Shower Head N1 dispose également d’un système de pluie pour prendre une douche relaxante, avec un total de 162 trous qui créent cet effet.

Comme vous pouvez le voir sur les images, son design en deux parties nous permet de profiter de la tête de douche fixe lorsque notre salle de bain est plus spacieuse et statique, mais aussi de la douche à main détachable lorsque nous voulons cibler une zone spécifique. Par exemple, cela permet de se laver les pieds sans avoir à utiliser le bidet ou de remplir le seau de serpillère sans aller à l’évier.

La nouvelle douche multifonction de Xiaomi est déjà disponible en Chine, où elle peut être achetée pour 699 yuans, ce qui équivaut à environ 89 euros. Comme c’est habituel avec les produits de la société, nous ne savons toujours pas si elle finira par arriver sur le marché mondial, nous resterons donc à l’affût de toute nouvelle information à ce sujet.