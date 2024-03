WhatsApp vous indiquera clairement quels de vos chats sont chiffrés de bout en bout avec cette nouvelle notification

Les chats de WhatsApp sont chiffrés de bout en bout, ce qui est important pour assurer la confidentialité de vos communications. WhatsApp veut que vous le sachiez, donc il vous le montrera dans le chat lui-même, plus précisément, là où apparaît l’heure de la dernière connexion de la personne avec qui vous discutez.

Comme le révèle WABetaInfo, le message indiquera « chiffré de bout en bout » (« end-to-end encrypted » dans la version anglaise) juste en dessous du nom de la personne avec qui nous communiquons. Ce sera un message temporaire, qui ne restera pas affiché en permanence, mais sera alterné avec celui de la dernière connexion.

WhatsApp is testing a new encryption indicator in WhatsApp Beta.

The indicator shows, « end-to-end encrypted » below the contact or group’s name.#WhatsApp #WhatsAppBeta pic.twitter.com/3wEzOzC0ui

