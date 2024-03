Je dois changer le micro-ondes et le nouveau de Xiaomi me fait des petits yeux.

Si vous avez déjà essayé un électroménager Xiaomi, vous savez déjà que personne ne peut rivaliser en termes d’efficacité et de prix. Et, dans le cadre de leur gamme ‘smart’ pour la cuisine, ils viennent d’annoncer un four à micro-ondes qui a attiré mon attention pour remplacer le mien. Nous le connaissions déjà depuis 2023, mais il sera maintenant disponible dans le reste du monde.

Beaucoup plus ancienne que ce que vous pensez sûrement, la base de la technologie utilisée par les micro-ondes n’est pas née pendant les prolifiques années 80, mais en 1933 à la grande Foire mondiale de Chicago. Il s’agit d’utiliser des ondes courtes pour chauffer des tissus organiques et/ou végétaux. Et l’humanité l’a adoptée de manière spectaculaire pour chauffer rapidement les aliments, le café du matin, décongeler quelque chose, etc., l’appareil est conçu pour être utilisé d’une seule main.

Xiaomi Four à micro-ondes 20L

Présenté l’année dernière mais exclusif à la Chine jusqu’à présent, le four à micro-ondes Xiaomi vient d’être lancé sur Mi.com/Global, ce qui signifie qu’il sera disponible dans le reste du monde. Il s’agit d’un four à micro-ondes au design classique, mais son efficacité est absolue. Conçu pour chauffer rapidement un repas, le café du matin, décongeler quelque chose, etc., l’appareil est conçu pour être utilisé d’une seule main.

Une des caractéristiques les plus remarquables de ce four est sa technologie de chauffage enveloppante à 360°, qui utilise une nouvelle génération de magnétrons pour améliorer significativement l’efficacité du chauffage. Cela garantit un chauffage rapide et uniforme des aliments, ce qui se traduit, selon Xiaomi, par « un goût meilleur et des expériences de cuisson pratiques ».

Chauffer, décongeler et facile à nettoyer

Ce four à micro-ondes ne fait pas que chauffer, il offre également une série d’autres fonctionnalités. Il dispose d’un réglage de puissance sur 5 niveaux, donnant à l’utilisateur le contrôle sur l’intensité de cuisson. De plus, le four à micro-ondes prend en charge une fonction de décongélation et possède une capacité de chauffage rapide de 700W. Cette puissance permet de cuisiner au micro-ondes pendant 35 minutes.



Avec une capacité généreuse de 20L, vous pouvez mettre un poulet entier à l’intérieur par exemple. L’intérieur est doté d’un nano-revêtement pour faciliter le nettoyage, et une assiette en verre rotative amovible facilite l’entretien et améliore le processus de nettoyage général.

Prix ? Date d’arrivée ? Ils sont encore inconnus, mais le fait qu’il soit annoncé chez Xiaomi Global confirme que nous le verrons en Occident. En Chine, il est vendu à 349 yuans, environ 44 euros au taux de change, un prix imbattable pour un four à micro-ondes de 20L.

