Les nouveaux iPad Pro et iPad Air auront la caméra frontale à la bonne place

Les nouveaux iPad Pro et iPad Air auraient la caméra frontale sur le côté au lieu du haut

Apple est sur le point de lancer les nouveaux iPad Pro et iPad Air, de nouveaux modèles qui présenteront de grandes nouveautés telles qu’un écran OLED, un processeur M3 et de nouveaux accessoires pour les modèles Pro, et un nouveau processeur M2 pour les modèles Air. Mais dans les deux cas, la caméra frontale sera également déplacée sur le côté.

Selon les dernières rumeurs, à la fois les nouveaux iPad Pro et les nouveaux iPad Air auraient la caméra frontale sur le côté, ce qui signifie que lorsqu’on le tient en mode horizontal, la caméra serait verticalement positionnée au lieu d’être sur le côté, ce qui améliorerait les appels vidéo.

Actuellement, les iPad Air et iPad Pro ont la caméra FaceTime en haut, ce qui fait que lors des appels vidéo, l’utilisateur ne se voit pas complètement bien. Une situation que la société a modifiée sur les iPad de dixième génération en déplaçant la caméra frontale sur le côté, de sorte que lorsqu’on utilise l’appareil en mode horizontal, elle se retrouve en haut.

Curieusement, l’iPad de dixième génération était le dernier modèle lancé par Apple en 2022 et depuis lors, aucun nouveau modèle n’a été publié. Il semble que cela soit sur le point de changer, car nous verrons les nouveaux iPad Air et iPad Pro ce mois-ci avec ce changement d’emplacement de la caméra frontale.

Bien que pour le moment ce ne soient que des rumeurs, il semble que cela devienne une réalité, car des références au changement d’emplacement de la caméra frontale ont été trouvées dans le code source d’iOS 17.4. En réalité, un nouveau message a été découvert indiquant que « lors de la configuration de Face ID, l’iPad doit être en mode horizontal avec la caméra en haut de l’écran ».

Un changement qui semble également logique, compte tenu qu’il a déjà été effectué sur l’un des modèles récemment lancés. Nous n’avons plus longtemps à attendre pour lever les doutes, maintenant tout ce que nous pouvons faire est d’attendre que la société les annonce, tout comme elle l’a fait avec le nouveau MacBook Air de 13 et 15 pouces équipé du processeur M3.