Ces vivo X Fold3 seront les pliables que vous voudrez avoir

Les nouveaux Vivo X Fold3 seraient les pliables les plus fins et les plus légers du marché

Nous disions il y a quelques jours que cette année 2024 pourrait être celle où les pliables décolleraient définitivement, car il semble que tous les acteurs impliqués, en particulier les fabricants chinois les plus en pointe, préparent enfin le lancement international de leurs options les plus intéressantes: les nouveaux OPPO Find N, les Xiaomi Mix Fold, le OnePlus Open de deuxième génération et, surtout, les Vivo X Fold3 qui promettent d’être un grand succès.

Et oui mes amis, Samsung a les pliables les plus avancés de l’industrie grâce à leurs itérations et implications, mais BBK Electronics a un facteur différentiel, à savoir que leurs formats nous semblent toujours plus adaptés, ainsi que leur charnière qui minimise le pli et des designs plus fins et plus confortables que le Galaxy Z Fold5.

Grâce à cette synergie, Vivo améliorera encore davantage son travail en 2024, car le fabricant basé à Dongguan prévoit de nous présenter, comme le rapportent nos collègues de GSMArena selon les informations de Weibo (I) (II), deux versions du Vivo X Fold3 qui bénéficieront également de nombreuses améliorations en termes de construction et de design.

Les smartphones pliables les plus fins, légers et confortables du marché

Sans qu’il y ait de donnée précise divulguée, bien que de nombreuses infographies contenant de nombreuses informations se soient infiltrées et que nous pourrions considérer comme officielles ou au moins officieuses, les Vivo X Fold3 et X Fold3 Pro seront des smartphones très bien construits, avec un corps ultra-fin qui dépassera le Vivo X5 Max et ses 4,75 millimètres lorsque le téléphone sera déplié.

Et ce n’est pas tout, les deux modèles seront certifiés IPx8 pour assurer leur résistance aux liquides, ils intégreront également la puce de plus haut niveau du marché en 2024, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui sera présent sur les modèles ‘Pro’. Le modèle de base aura également un processeur Qualcomm, mais il s’agira du Snapdragon 8 Gen 2 pour maîtriser les coûts.

En ce qui concerne les écrans, nous parlons d’un Samsung E7 LTPO Flex AMOLED de 8,03 pouces avec une résolution 2K pour la face interne, avec un rapport d’utilisation de 91,8% par rapport à la taille totale des Vivo X Fold3. Cet écran a également augmenté sa luminosité jusqu’à 3 000 nits en pic, c’est spectaculaire.

Un design très soigné, le meilleur matériel que vous pouvez actuellement trouver et un système de caméras bien plus performant que celui de Samsung et ses Galaxy Z, en plus avec la signature de Leica.

La face externe aura un écran de 6,53 pouces dans un format moins allongé que celui de Samsung, et intégrera également le capteur d’empreintes digitales en dessous pour un maximum de confort.

En ce qui concerne la mémoire, elle sera de jusqu’à 2 To de stockage non extensible avec plusieurs versions, tandis que la RAM devrait commencer à partir de 12 Go, toutes deux avec les meilleures spécifications actuelles : UFS 4.0 et LPDDR5x.

Et en ce qui concerne les caméras, la marque Leica sera présente avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 MP et un téléobjectif périscope de 64 mégapixels, incluant dans l’équation photographique le revêtement T* de Leica, une stabilisation optique et la puce Vivo V3 pour le traitement des images.

Il y aura audio Hi-Res, le système d’exploitation OriginOS 4 basé sur Android 14 au moins pour la Chine, avec une batterie de 5 500 mAh très généreuse qui se charge à une puissance de 120 watts via un câble et de 50 watts si nous optons pour la technologie sans fil.

En ce qui concerne les prix estimés, le Vivo X Fold3 devrait commencer à partir de 7 999 yuans, soit environ 1 015 euros, tandis que les versions ‘Pro’ commenceront à partir de 9 999 yuans, soit environ 1 270 euros selon le taux de change actuel. En Europe, il est fort probable que les prix augmenteront de 200 à 300 euros supplémentaires en raison des droits de douane et des frais supplémentaires.

Avoir le meilleur a toujours été très coûteux, n’est-ce pas?