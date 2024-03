Dois-je changer la batterie de mon téléphone portable Xiaomi ? Avec cette astuce, vous pourrez le vérifier en quelques secondes

Il est vrai que ces dernières années, Xiaomi ainsi que d’autres marques ont fait un bond de géant en ce qui concerne la santé des batteries. En réalité, la plupart des entreprises proposent des options dans leurs logiciels pour permettre une charge optimisée et s’assurer que l’état de la batterie reste le meilleur possible pendant son utilisation.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous montrer une astuce très rapide à exécuter qui vous permettra de connaître l’état de santé de la batterie de votre téléphone portable en quelques secondes. Vous n’avez pas besoin d’installer une application, vous n’avez donc même pas à sacrifier le stockage interne.

Comment vérifier l’état de santé de la batterie de notre téléphone portable Xiaomi

Comme nous l’avons dit, cette petite astuce que nous allons vous montrer ne nécessite pas l’installation d’une application, donc tout le monde pourra l’exécuter instantanément. En réalité, pour le faire, vous devrez simplement utiliser l’application Téléphone préinstallée sur votre smartphone.

Une fois ouverte, nous devons accéder à la section du pavé numérique et entrer la combinaison indiquée dans l’image ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant devant nous une combinaison d’éléments qui ne nous sembleront pas familiers, mais ne vous inquiétez pas, car nous n’en avons besoin que de quelques-uns parmi eux.

Dans ce cas, ce sur quoi nous devons nous concentrer est MB_06, MF_02 et MB_00, qui ont une signification assez importante dans tout le processus de charge de notre téléphone et dans notre façon de prendre soin de la batterie pour qu’elle nous dure le plus longtemps possible: