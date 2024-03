Au Japon, la moitié des smartphones vendus sont des iPhone

Au dernier trimestre de 2023, la part de ventes de l’iPhone était de 51,9%.

L’iPhone domine clairement au Japon

Apple domine clairement aux États-Unis. Personne ne peut rivaliser avec la part de marché de la société à la pomme croquée. Partout où vous allez, vous trouverez un iPhone, c’est pourquoi Apple met autant l’accent sur le fait que les nouveautés soient toujours aux États-Unis. Cependant, il semble qu’il y ait un autre pays où Apple domine : le Japon.

Selon le Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de l’International Data Corporation (IDC), l’iPhone était le smartphone le plus vendu au Japon au quatrième trimestre de 2023. Pendant cette période, plus de 8 millions d’unités ont été vendues dans le pays, plus précisément 8,3 millions. C’était un trimestre fantastique, le meilleur de l’année dernière de loin.

L’iPhone est le smartphone le plus apprécié

Et l’iPhone 15 est responsable de cette grande croissance. Non seulement il a aidé Apple à dépasser Samsung en ventes en 2023, mais il a également contribué à la vente de ces 8,3 millions d’unités au Japon. Un fait curieux est que les ventes ont diminué de 3,5% par rapport à la même période en 2022.

Mais ce leadership au Japon vient de loin. Depuis 12 ans, l’iPhone est en tête de la liste des ventes de smartphones dans le pays et ces dernières années, il a réussi à vendre entre 49% et 51% de tous les téléphones. Selon la société IDC, au dernier trimestre de 2023, la part des ventes était de 51,9%.

Derrière Apple se trouve Sharp, grâce à ses téléphones économiques et à son public cible composé de personnes âgées. D’autre part, Google a réalisé le plus grand gain et a connu une croissance au deuxième trimestre de 2023.

« Au Japon, nous avons constaté que les fournisseurs locaux ont maintenu une position solide sur le marché. Cependant, avec la concurrence croissante dans le secteur des smartphones, ils sont confrontés à des défis pour maintenir leur avantage. Les fournisseurs mondiaux entrent en force, en proposant des produits innovants tels que les téléphones pliables et alimentés par l’intelligence artificielle, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les acteurs locaux. »

Par conséquent, le Japon est l’un des pays non anglophones où le plus d’iphones sont vendus. Au dernier trimestre de 2023, plus de la moitié des smartphones vendus dans le pays étaient des iPhones.