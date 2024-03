Albums privés de Xiaomi : tout ce que vous devez savoir pour cacher des vidéos et des photos dans la galerie de votre Xiaomi, Redmi ou POCO

Fonctions, fonctions et encore plus de fonctions. MIUI 14 cache en son sein une multitude de astuces qui nous aideront à tirer le meilleur parti de notre appareil, et grâce à ce post, vous allez apprendre à comment masquer les photos et vidéos que vous avez stockées depuis l’application de galerie de Xiaomi.

Le plus intéressant est que il ne sera pas nécessaire d’installer un quelconque service ou application tiers et, grâce à cela, nous pourrons bloquer l’accès à ce contenu facilement en configurant un code ou en utilisant le capteur d’empreintes intégré à notre appareil.

Où se trouve l’album privé de la galerie Xiaomi

Pour localiser la partie réservée de la galerie de notre Xiaomi, Redmi ou POCO, il suffit d’ouvrir l’application Galerie. Une fois à l’intérieur, allez dans l’onglet Albums et faites défiler vers le bas jusqu’à ce qu’un message apparaisse disant « Relâchez pour ouvrir le dossier privé ». Maintenant, il suffit de relâcher et le dossier privé contenant toutes nos vidéos et photos cachées apparaîtra. Une fois que nous quitterons la Galerie, l’album privé se cachera à nouveau jusqu’à ce que nous le fassions réapparaître.

Voici comment masquer des photos sur votre téléphone Xiaomi

Cette fonctionnalité sera vraiment utile lorsque vous voudrez stocker vos photos ou vidéos dans un dossier que vous ne souhaitez pas rendre visibles à quelqu’un d’autre que vous. Pour pouvoir accéder à ce contenu, vous devrez configurer un motif ou votre empreinte digitale, offrant ainsi un très haut niveau de sécurité d’accès et évitant ainsi que d’autres personnes puissent le visualiser sans notre consentement.

Cela dit, vous devez savoir que la configuration de ce type de dossiers sera un jeu d’enfant, car vous n’aurez qu’à suivre les étapes suivantes :

Accédez à l’application Galerie de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO

Sélectionnez toutes les photos ou vidéos que vous souhaitez masquer et appuyez sur l’option « Ajouter à l’album » en bas

Cliquez sur « Album privé »

Grâce à cette configuration, les photos et vidéos que nous avons sélectionnées seront masquées dans la galerie de notre téléphone. Pour les afficher, il suffit d’aller dans l’onglet Albums et de faire défiler notre doigt vers le bas jusqu’à ce que le message « Relâchez pour ouvrir le dossier privé » apparaisse.



Une fois que nous voulons accéder au contenu, il suffit de le déverrouiller avec notre empreinte digitale ou le motif que nous avons configuré auparavant et nous pourrons visualiser en toute sécurité tout ce que nous avons caché sans risque que d’autres personnes puissent y accéder sans notre permission.