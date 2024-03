MacBook Air M2 vs. MacBook Air M3: voici toutes les différences

Dans cet article, nous vous présentons toutes les différences entre le MacBook Air M2 et le MacBook Air M3, car il y en a plusieurs

MacBook Air M2 vs. MacBook Air M3

Cette semaine, Apple a présenté le MacBook Air avec le processeur M3 et il est naturel de se demander s’il existe de nombreuses différences par rapport au MacBook Air avec le processeur M2. C’est pourquoi, tout au long de cet article, nous vous parlerons de toutes les différences entre le MacBook Air M2 et le MacBook Air avec le M3.

Quelles sont les différences entre le MacBook Air M2 et le MacBook Air M3

Sans aucun doute, le changement le plus remarquable entre ces deux appareils se trouve dans les puces. D’un côté, le processeur M2 est basé sur la puce A15 Bionic de l’iPhone 13, fabriquée en 5 nm et dotée de 20 milliards de transistors. D’un autre côté, nous avons le processeur M3, qui est basé sur la puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro. Une puce qui, contrairement au M2, a été construite en 3 nm et dispose de 25 milliards de transistors. Cela se traduit par une performance 17% supérieure pour les tâches à un seul cœur et 21% pour les tâches à plusieurs cœurs. Le GPU s’améliore également de 15%.

De plus, le processeur M3 dispose d’une nouvelle architecture qui améliore l’efficacité énergétique et les performances dans les tâches graphiques intensives. Il prend également en charge le ray tracing accéléré par le matériel et le décodage vidéo AV1, offrant des diffusions vidéo de haute qualité et efficaces.

Mais les différences entre le MacBook Air M2 et le MacBook Air M3 ne se limitent pas seulement au processeur ; elles se trouvent également dans d’autres aspects. Le M2 ne prend en charge qu’un seul écran externe, tandis que le MacBook Air avec M3 permet la connexion de jusqu’à deux écrans externes lorsque le couvercle est fermé. De plus, le M3 prend en charge le Wi-Fi 6E, offre un meilleur son des voix lors des appels et présente une finition anodisée pour réduire les empreintes digitales sur la couleur Midnight, la même que celle introduite dans les MacBook Pro avec le même processeur.

Enfin, et non le moindre, le nouveau MacBook Air avec le M3 est disponible en deux tailles d’écran : 13 et 15 pouces. Le M2, quant à lui, n’est disponible qu’en modèle de 13 pouces. Le modèle M2 est maintenant disponible à partir de 1 199 euros, tandis que le MacBook Air M3 commence à 1 299 euros pour la version 13 pouces et à 1 599 euros pour la version 15 pouces. Le nouveau MacBook Air avec le M3 est sans aucun doute un grand pas en avant.