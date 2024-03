Cela peut sembler une bêtise, mais la santé de ton Xiaomi dépend de le redémarrer de temps en temps, mais à quelle fréquence ?

Si je te demande quand a été la dernière fois que tu as éteint ton Xiaomi, POCO ou Redmi, quelle serait ta réponse? L’éteins-tu chaque nuit, le week-end, jamais? Et le redémarres-tu, à quelle fréquence le fais-tu? Il est difficile de croire, mais le simple geste de redémarrer, qui te prendra moins d’une minute, est quelque chose de très bénéfique pour le téléphone.

Il est vrai qu’un smartphone est conçu pour fonctionner sans avoir besoin d’être redémarré, sauf lors de l’installation d’un correctif de sécurité ou d’une nouvelle version de MIUI / HyperOS. Cependant, étant des dispositifs électroniques aussi complexes qu’une tablette ou un ordinateur portable, le redémarrage est comme un souffle d’air qui libère également de la RAM.

Pourquoi est-il bon de redémarrer le téléphone une fois par jour?

De nos jours, même un smartphone d’entrée de gamme est capable d’effectuer de nombreuses tâches et processus simultanément. Le problème est que cela utilise de la mémoire RAM, surtout si nous parlons d’applications peu ou mal optimisées ou de programmes qui utilisent beaucoup de ressources. Et tout informaticien vous dira que la mémoire (RAM) est limitée et ne peut pas être utilisée pour tout.

Que fait le redémarrage? Redémarrer le téléphone est un processus qui aide le système à libérer la mémoire du terminal en fermant les processus des applications – et d’autres en arrière-plan. C’est pourquoi il est conseillé que lorsque ton téléphone fonctionne lentement, la première chose à faire est de le redémarrer. Et si tu ne l’éteins jamais même pour le charger, il y a encore plus de raisons de le faire, pour que le téléphone puisse respirer un peu.

De plus, il est toujours préférable de redémarrer le téléphone lorsque celui-ci surchauffe, car il peut avoir un processus en arrière-plan qui augmente la température du terminal, ou si tu rencontres un problème de couverture réseau ou de données Wi-Fi.

Configurer un redémarrage automatique sur un téléphone Xiaomi

Savais-tu que pour ne pas avoir à te souvenir de le redémarrer, MIUI peut le faire pour toi? Le système d’exploitation de Xiaomi permet de programmer un redémarrage automatique de la manière suivante: