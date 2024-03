Comment éviter le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store sur l’iPhone

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment bloquer les stores d’applications alternatives sur l’iPhone au sein de l’UE

Comment bloquer le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store

Apple a récemment lancé la version finale d’iOS 17.4, une version très importante car elle inclut, entre autres choses, la possibilité de télécharger des applications via des stores tiers alternatifs à l’App Store. Une nouveauté qui ne plaît pas à tout le monde, c’est pourquoi Apple a ajouté une option pour la désactiver, bien que les utilisateurs soient libres de ne pas l’utiliser.

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment bloquer le téléchargement d’applications via des stores tiers alternatifs en utilisant les paramètres de l’iPhone. Un simple ajustement qui se trouve dans la section « Temps d’utilisation » des paramètres de l’iPhone et qui peut empêcher le téléchargement d’applications via des marchés alternatifs à l’App Store de cesser de fonctionner.

Avec « Temps d’utilisation », vous pouvez bloquer les stores d’applications alternatives sur l’iPhone au sein de l’UE

iOS dispose d’une série de contrôles parentaux grâce aux outils de « Temps d’utilisation », des outils qui peuvent être utilisés pour définir des limites de temps à certaines applications ou appliquer certaines restrictions. Ces restrictions nous permettent de bloquer les stores d’applications tiers sur les iPhones de l’UE. Pour cela, nous devrons suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application « Réglages » sur votre iPhone. Accédez à « Temps d’utilisation ». Accédez à « Restrictions ». Si ce n’est pas déjà fait, activez les « Restrictions » en haut de la page. Accédez à « Installation et achat d’applications ». Touchez « Plateformes de téléchargement d’applications ». Choisissez « Ne pas autoriser ».

Cette restriction peut être appliquée à notre iPhone, mais aussi aux appareils des plus jeunes grâce aux options de « Partage familial » des paramètres de « Temps d’utilisation ». Avec cette nouvelle restriction ajoutée, l’iPhone sur lequel elle est activée ne pourra pas télécharger d’applications via des stores alternatifs à l’App Store.

Bien que le système mis en place par Apple soit très sécurisé et que tous les stores soient vérifiés après avoir passé un filtre et disposent d’un système d’autorisation comme sur macOS, on ne sait jamais. Apple a toujours voulu contrôler de près la sécurité d’iOS et ce changement imposé par la DMA pourrait la compromettre.

Avec ce réglage, Apple offre la possibilité à ceux qui ne sont pas intéressés par les stores tiers de les désactiver et de faire en sorte que l’App Store reste le principal endroit où ils téléchargent des applications.