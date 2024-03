Celui-ci est le meilleur robot aspirateur de Xiaomi.

Sans aucun doute, le catalogue des robots aspirateurs de Xiaomi a considérablement augmenté au cours des dernières années, et il est de plus en plus difficile de choisir la meilleure option pour nos besoins. Dans cet article, nous allons vous parler du Xiaomi Robot Vacuum S10+, un modèle qui nous semble incroyable et qui est le meilleur que vous pouvez acheter cette année 2024.

De plus, le meilleur de tout est qu’étant donné qu’il est disponible depuis un certain temps, son prix a considérablement baissé, et vous pouvez actuellement l’acheter pour seulement 299,99 euros, une remise de 150 euros par rapport au prix public conseillé, ce qui rend ce modèle totalement imbattable.

Double serpillère et navigation laser, les clés de ce modèle

Il est vrai que le Xiaomi Robot Vacuum S10+ ressemble esthétiquement à d’autres modèles que Xiaomi propose, mais ce sont ses performances qui le distinguent complètement. Celui-ci, en plus de pouvoir aspirer avec une grande efficacité grâce à son système de navigation laser LDS, peut également essuyer de manière très efficace car il intègre une double serpillère en bas qui fait son travail de manière impeccable.

La puissance d’aspiration atteint un maximum de 4 000 Pa, il dispose d’une batterie intégrée de 5 200 mAh qui offre une autonomie plus que suffisante pour nettoyer toute la maison, il est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa via l’application Mi Home, et nous pouvons même gérer toutes ses fonctions pour nettoyer des zones spécifiques depuis notre téléphone.

Enfin, quelque chose que nous voulons souligner et sur quoi nos collègues de Xataka ont insisté lors de leur test est le système de reconnaissance des obstacles en 3D intégré. Cet élément fait toute la différence lorsqu’il s’agit de nettoyer de la manière la plus précise et efficace possible, et nous n’aurons même pas besoin d’adapter notre maison pour que le robot fonctionne correctement car il le fera automatiquement.



Par conséquent, vous pouvez voir que pour les 299,99 euros qu’il coûte actuellement, vous ne trouverez pas un robot plus complet sur le marché. Sans aucun doute, cette année 2024 sera une année clé pour ce modèle, nous pouvons donc le recommander à 100% car il nous semble être un appareil qui vous facilitera grandement la vie sans avoir à investir beaucoup d’argent.