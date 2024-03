Créent le MacPad : un hybride entre iPad et Mac absolument incroyable

Voici l’histoire de la recherche d’un clavier pour le Vision Pro qui s’est terminée par la création d’un hybride entre un Mac et un iPad Pro : le MacPad

MacPad | Auteur : Federico Viticci

Alors que nous pensions avoir tout vu, Internet nous surprend une fois de plus. Federico Viticci, de MacStories, était à la recherche d’un clavier pour son Apple Vision Pro, mais il a fini par créer un appareil qu’Apple n’a pas encore lancé et semble ne pas vouloir lancer : un hybride entre l’iPad et le Mac, le MacPad.

Ce ne sont pas trois appareils différents, mais un seul, et il l’a appelé MacPad

Viticci cherchait simplement la meilleure option de clavier pour son Vision Pro et a fini par retirer l’écran d’un MacBook pour y placer l’iPad et ainsi créer le MacPad. Un hybride entre le Mac et l’iPad qui est trois choses à la fois :

C’est un clavier et un trackpad pour le Vision Pro.

C’est un Mac avec un écran amovible.

C’est un iPad Pro avec un clavier et un trackpad externes.

La première étape a été de retirer l’écran de son MacBook Air. Après avoir imaginé comment transférer l’écran de son Mac vers son iPad Pro grâce à Sidecar et à d’autres ajustements réalisés, Viticci a réussi à transférer l’écran de son Mac vers son iPad. macOS continuait de détecter qu’il y avait un écran intégré connecté à l’ordinateur, même après qu’il ait été physiquement déconnecté du connecteur de l’écran à l’intérieur du châssis.

Une fois l’écran du MacBook démonté, la prochaine étape a été de fixer l’écran de l’iPad Pro. Pour cela, Viticci a fait confiance à des supports magnétiques réglables pour offrir une option de montage robuste mais flexible pour l’iPad Pro. « Mieux encore, si j’utilisais suffisamment d’aimants et que je les plaçais correctement, je pourrais même offrir un angle de vue plus large que ce que permet normalement le MacBook Air. »

Sans aucun doute, c’est un projet digne d’admiration et amusant à lire. Dans l’article qu’il a publié, vous pouvez lire tous les détails du processus pour retirer l’écran du MacBook, comment fonctionne Sidecar pour transférer l’écran du Mac vers l’iPad et plus encore. Un nouvel appareil qu’Apple ne fabriquera jamais. Un appareil que seule une personne qui pense différemment aurait pu créer.