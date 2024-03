J’ai testé Oak, une application de méditation gratuite que tu n’imagines même pas

Oak est l’une des rares applications de méditation gratuites du App Store

Oak est une application gratuite de méditation pour l’iPhone

Depuis quelque temps, les applications de méditation ont gagné en popularité et plusieurs alternatives sont disponibles sur l’App Store. Cependant, la grande variété d’options peut rendre le choix difficile, transformant cette tâche en un défi. De plus, bon nombre de ces applications ont tendance à avoir un coût élevé, limitant ainsi l’accès à des options de qualité.

Cependant, peu de gens savent qu’il y a une application de méditation assez bonne et entièrement gratuite sur l’App Store d’Apple, idéale pour se familiariser avec ce domaine et déterminer si cela nous plaît ou non. Elle s’appelle Oak et, bien qu’elle soit peut-être plus simple que d’autres alternatives telles que Headspace, elle offre toutes les caractéristiques que l’on peut attendre d’une application de ce type.

Oak : Une option gratuite pour méditer sur l’App Store

Oak est une application minimaliste de méditation qui se distingue par sa simplicité et sa facilité d’utilisation. Elle propose une large gamme de pratiques de méditation, des pratiques classiques à celles conçues pour aider à s’endormir ou pratiquer des techniques de respiration.

L’application est très intuitive. Sur l’écran principal, on retrouve toutes les méditations disponibles, qu’elles soient guidées ou non guidées, y compris des options pour dormir et des techniques de respiration. De plus, dans chaque pratique, il est possible d’ajuster des paramètres tels que la durée et le son de fond.

Bien que l’application soit en anglais, les méditations guidées sont faciles à comprendre, car la voix qui guide le processus est claire et posée, permettant une pratique autonome. Elle propose également des cours permettant d’approfondir le monde de la méditation, ce qui est utile pour ceux qui débutent dans cette pratique.

Enfin, une caractéristique notable d’Oak est qu’elle présente, dans une section spéciale, non seulement nos statistiques personnelles et réalisations, mais aussi d’. Cet aspect peut être motivant pour maintenir une pratique régulière.