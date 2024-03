Depuis que je fais cela sur mon téléphone Xiaomi, je économise de la batterie et j’ai plus de sécurité contre les arnaques

La science dit qu’il faut 21 jours pour enregistrer une action dans notre cerveau et la rendre habituelle. Un comportement que vous devez d’abord forcer et qui devient complètement naturel. Dans mon cas, cela me prend plus de 21 jours, mais je pense que je finis par y arriver car il y a certains réglages sur mon téléphone portable que je change dès que je quitte la maison, et que je le fais presque sans y penser. Presque, il me reste encore un peu de chemin à parcourir, et pourtant il s’agit de changements pour améliorer la sécurité et l’autonomie de mon Xiaomi.

Je parle de déconnecter certains composants sans fil de mon Xiaomi lorsque je suis hors de la maison, loin de ce que nous pourrions appeler une « zone sûre », afin d’éviter qu’ils ne piratent mon téléphone sans que je m’en rende compte. Déconnecter le WiFi, déconnecter la puce NFC, des composants vulnérables aux attaques externes. Et j’aimerais aussi pouvoir déconnecter le Bluetooth, mais c’est beaucoup plus difficile lorsque j’ai une montre connectée au poignet. Même si je pourrais le faire.

Ce que je déconnecte lorsque je quitte la maison pour éviter les arnaques et le piratage

Comme je l’ai dit, il s’agit de comportements bons pour ma santé financière, mais aussi pour la batterie de mon Xiaomi. Ce sont des puces de connexion sans fil qui se trouvent à l’intérieur de mon Xiaomi et qui, même si je ne les utilise pas, consomment de l’énergie. Et elles consomment de l’énergie parce qu’elles sont constamment à la recherche d’autres appareils auxquels se connecter. Dans le cas du WiFi, à la recherche de réseaux. Et cela peut poser des problèmes à double titre.

Le premier problème est l’énergie. Je suis dehors, utilisant les réseaux mobiles, donc je n’ai pas besoin que mon téléphone recherche constamment des réseaux WiFi auxquels se connecter. Cela consomme certes peu, mais ça consomme. Mais ce dont je n’ai pas non plus besoin, c’est que mon téléphone se connecte automatiquement à un réseau connu, ou qui prétend l’être, afin qu’ils puissent me voler des informations personnelles. Les experts en sécurité recommandent de déconnecter le WiFi lorsque vous ne l’utilisez pas et je m’y habitue peu à peu.



Une autre puce qu’il est conseillé de déconnecter pour des raisons de sécurité et d’économie d’énergie est le NFC. Comme dans le cas du WiFi, la puce NFC est constamment à la recherche d’autres appareils à connecter. De plus, cette puce génère un champ électromagnétique pour trouver d’autres appareils NFC, ce qui entraîne une consommation d’énergie accrue. Si vous n’allez pas payer avec votre téléphone à ce moment-là, éteignez le NFC. Je l’active seulement lorsque je vais payer dans un établissement spécifique et je l’éteins même chez moi. Parce que, à quoi bon le laisser allumé si je n’utilise pas d’étiquettes NFC ou quelque chose de similaire ? Dehors. Un de moins.

Dernier point, et dans ce cas seulement pour la batterie, je m’habitue à déconnecter les réseaux 5G. Sauf dans des cas spécifiques où je veux regarder une vidéo en streaming de haute qualité ou avoir besoin de passer un appel vidéo de haute qualité, la 4G me suffit. Et supprimer la recherche de réseaux 5G, même s’il y a déjà une couverture dans de nombreux endroits, fait beaucoup pour la batterie de mon Xiaomi. La 4G fonctionne toujours aussi bien, ne la sous-estimons pas pour la 5G. Je ne le fais pas et j’économise un peu.

Et comme je l’ai dit au début, j’aimerais aussi pouvoir déconnecter la connexion Bluetooth de mon téléphone, sauf lorsque je veux écouter de la musique avec des écouteurs sans fil. Mais je ne peux pas, et la faute en revient à ma montre Xiaomi. J’ai toujours mon téléphone en mode silencieux et les notifications et les appels me parviennent par le biais de la montre. Donc soit je déconnecte le Bluetooth et je vis dans un monde de notifications constantes, soit je le laisse connecté et je vis en paix. Et j’ai choisi de vivre en paix. Ne me jugez pas.

Cela me coûte de m’y habituer complètement et il y a toujours quelque chose que j’oublie de déconnecter, mais il est vrai que c’est une habitude assez saine qui m’aide à rentrer à la maison avec une batterie plus chargée que d’habitude et à me sentir plus en sécurité si quelqu’un essaie d’utiliser des réseaux sans fil pour accéder à mon téléphone à distance. Cela semble être une bêtise, mais on se sent un peu plus tranquille en déconnectant ces trois appareils. Et si vous pouvez également déconnecter le Bluetooth, c’est encore mieux. Croyez-moi.