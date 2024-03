Cette application gratuite vous permet de lire un résumé généré par IA de n’importe quelle vidéo YouTube

Video Summarizer est une nouvelle application gratuite qui utilise l’intelligence artificielle pour résumer des vidéos YouTube en quelques secondes

Captures d’écran de Video Summarizer, une application capable de résumer n’importe quelle vidéo YouTube grâce à l’IA / Photographie de AndroAall

Parfois, on n’a tout simplement pas assez de temps pour regarder une vidéo YouTube, mais vous pourriez quand même vouloir savoir de quoi parle la vidéo, ou simplement connaître un détail spécifique mentionné à un moment donné. Jusqu’à présent, il n’existait aucun moyen de le faire sans avoir à la lire, mais cela a changé avec l’arrivée de l’intelligence artificielle.

Grâce à l’IA, il est possible de trouver des outils capables de « voir » la vidéo pour vous et leur demander de vous la résumer. Certains d’entre eux sont également gratuits et peuvent être installés sur votre téléphone portable. Aujourd’hui, nous allons vous parler de l’un d’entre eux.

Video Summarizer, l’application pour résumer des vidéos YouTube

L’application en question s’appelle Video Summarizer et c’est un outil gratuit avec un fonctionnement très simple.

Dès l’installation de l’application, elle vous demandera de lui partager une vidéo YouTube pour tester son fonctionnement. Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir l’application YouTube sur votre téléphone portable, de toucher l’icône « » et de choisir l’application Video Summarizer. Vous n’avez pas besoin de télécharger la vidéo YouTube ou quoi que ce soit d’autre.

En partageant la vidéo avec Video Summarizer, l’application commencera à analyser la vidéo et à générer un résumé en temps réel. Ce résumé pourra être copié ou partagé via une autre application si vous souhaitez le sauvegarder en permanence. L’application enregistrera également un historique des vidéos qui ont été résumées jusqu’à présent.

Lors de nos tests, nous avons pu constater que les résumés générés par l’application sont étonnamment précis. De plus, dans les paramètres, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez générer le résumé et le niveau de « simplification », qui permet de décider si vous souhaitez des résumés courts ou plus détaillés.

Mais ce n’est pas tout. Une fois que l’application a généré le résumé d’une vidéo, en utilisant l’icône de discussion, vous pouvez accéder à une fonction qui vous permet de poser des questions. Un outil extrêmement utile lorsque vous souhaitez, par exemple, savoir à quel moment de la vidéo un détail spécifique a été mentionné.

Comme je l’ai dit, l’application peut être téléchargée gratuitement sur Android et iOS. De plus, elle ne contient ni publicités ni achats intégrés.