Pourquoi Apple s’appelle ainsi

Voici pourquoi Apple s’appelle Apple

Pourquoi Apple s’appelle Apple

Je pense que peu de marques ont réussi à obtenir une reconnaissance aussi universelle, tant par leur nom que par leur logo, comme Apple. Un choix crucial de la part de son cofondateur, Steve Jobs, qui a permis à la marque d’être instantanément reconnue par tous. Les raisons de ce choix particulier restent en partie un mystère, mais grâce à différentes anecdotes, nous pouvons comprendre pourquoi ce fruit a été choisi.

Pourquoi Apple s’appelle Apple

Lorsque Steve Jobs et Steve Wozniak cherchaient un nom pour leur entreprise, ils voulaient un nom qui romprait avec la tendance des années 70, en proposant un nom convivial. C’est pourquoi l’une des raisons de choisir Apple était qu’il soit facile à retenir, pour ne pas associer la société à la complexité technologique.

Une autre raison, peut-être la plus célèbre, est la raison alphabétique. Jobs voulait que son entreprise apparaisse avant les concurrents de l’époque, tels que Atari, dans les répertoires téléphoniques. Cela démontre à quel point Jobs était méticuleux dans les détails.

Dans le nom et le premier logo de la marque, Steve Jobs a également voulu refléter et honorer l’héritage de Newton. Le premier logo d’Apple, qui montrait Isaac Newton assis sous un pommier, reflète l’admiration de Jobs pour les figures historiques qui ont changé le monde avec leurs idées. La pomme représente le moment « eureka » qui a conduit Newton à formuler la loi de la gravité.

En suivant le style méticuleux de Steve Jobs, le logo d’Apple est une pomme mordue pour une raison très simple : éviter les confusions avec d’autres fruits. Avec la morsure et sa taille méticuleusement étudiée, toute personne qui le voit saura qu’il s’agit d’une pomme mordue.

Enfin, il est important de souligner que c’est aussi un reflet de l’alimentation et de la philosophie de Steve Jobs. Connu pour son régime végétarien et son penchant pour les aliments naturels, Jobs avait une préférence pour les pommes. Aujourd’hui, le logo d’Apple est bien plus que cela, car il permet de reconnaître instantanément la marque.