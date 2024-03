Les meilleures 10 applications de vérification à deux facteurs

Vous voulez améliorer la sécurité de vos comptes en ligne ? Installez l’une de ces applications de vérification en deux étapes

Image d’un téléphone portable avec un double coche de vérification

Si quelque chose nous préoccupe habituellement lorsque nous utilisons fréquemment des comptes en ligne sur différents services, c’est que quelqu’un puisse nous pirater et usurper notre identité ou même accéder à des données plus sensibles comme les données bancaires. La peur de perdre notre vie privée est la première raison d’installer des applications de vérification en deux étapes. Bien que Google ait sa propre application, il y a des utilisateurs qui préfèrent opter pour des alternatives à Google Authenticator. Si vous envisagez d’installer l’une de ces applications sur votre smartphone, nous vous présentons quelques outils qui peuvent vous être utiles.

Applications de vérification en deux étapes

1Password

1Password est une application disponible pour Android et iOS. En réalité, ce n’est pas simplement une application de vérification en deux étapes, mais c’est aussi un gestionnaire de mots de passe qui vous permettra de les organiser de manière plus ordonnée.

Ainsi, cette application nous sert principalement à stocker tous nos mots de passe au même endroit, mais elle propose également une fonctionnalité qui nous permet d’appliquer la vérification en deux étapes. Cependant, il est important de souligner qu’il s’agit d’un service payant.

AndOTP

C’est un outil open source disponible exclusivement pour Android. Il est vrai qu’il n’a pas beaucoup d’options avancées et ne reçoit pas de mises à jour, vous ne trouverez donc rien de nouveau à aucun moment. Mais il est assez simple à utiliser et vous permettra d’appliquer facilement l’authentification en deux étapes grâce à son interface simple.

Aegis Authenticator

Cet outil est également exclusif au système d’exploitation Android, ce qui, bien qu’il soit limité en ne prenant pas en charge d’autres systèmes, vous permettra de maintenir la sécurité des outils que vous utilisez régulièrement sur votre téléphone portable. Cependant, même si vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités simples, sachez que les fonctionnalités les plus puissantes nécessitent un accès root.

2FA Authenticator (2FAS)

C’est l’un des outils d’authentification à deux facteurs les plus populaires sur Internet. Il s’agit d’une application open source, et sa communauté de développeurs l’a dotée d’un grand nombre d’options qui peuvent être très intéressantes. En plus d’ajouter l’authentification à deux facteurs à nos comptes, par exemple, elle nous permet également de créer des sauvegardes de ce dont nous avons besoin. Et vous pouvez même ajouter la reconnaissance biométrique, ce qui est particulièrement pratique.

Authenticator App

Si certaines des applications que nous avons mentionnées jusqu’à présent étaient exclusives à Android, dans ce cas, nous avons une application exclusive à iOS, bien que nous puissions l’utiliser sur tous les appareils Apple, du Mac à l’iPhone ou à l’iPad.

Un de ses grands avantages est qu’elle dispose de pratiquement des extensions pour tous les navigateurs, nous pourrons donc l’utiliser indépendamment de nos préférences. Cependant, de nombreuses fonctionnalités intéressantes sont payantes, la version gratuite étant beaucoup plus limitée.

Duo Mobile

Cet outil de Cisco est l’un des plus populaires sur le marché professionnel pour la vérification en deux étapes. Il a l’avantage de pouvoir être utilisé sur presque tous les sites web, nous permettant de sauvegarder nos jetons via une sauvegarde sur Google Drive ou iCloud. De plus, vous n’avez pas besoin de créer un compte pour pouvoir l’utiliser. Cependant, bien qu’il soit disponible pour Android et iOS, les sauvegardes des deux systèmes d’exploitation ne sont pas compatibles entre elles.

Authy

Cette application est sans aucun doute l’une des poids lourds du marché des applications de vérification en deux étapes. L’un de ses principaux avantages est qu’elle est disponible pour pratiquement tous les systèmes d’exploitation et que l’authentification ajoutée pour un système est compatible avec tous les autres. De plus, elle peut fonctionner hors ligne, ce qui la rend parfaite lorsque nous n’avons pas accès à Internet.

Bitwarden

Cette application open source est entièrement gratuite pour les utilisateurs individuels, et si vous souhaitez accéder à sa version avancée, vous n’avez qu’à payer 10 euros par an. C’est dans cette version payante que nous trouvons la vérification en deux étapes.

Cette authentification en deux étapes est stockée directement dans le gestionnaire, et les mots de passe seront automatiquement remplis lorsque nous essaierons d’accéder à un service sur un appareil où nous utilisons Bitwarden. Par conséquent, nous avons un service à la fois économique et très pratique à utiliser.

FreeOTP

Cette application open source a été créée en réponse à la décision de Google de fermer le code de son authentificateur de mots de passe. Son principal problème est qu’elle ne dispose pas de certaines des fonctionnalités les plus intéressantes que l’on peut trouver dans d’autres outils de ce type, comme la synchronisation dans le cloud ou la possibilité d’importer des fichiers. Mais en échange, nous avons un outil simple et facile à utiliser qui peut nous aider à renforcer notre sécurité.

LastPass Authenticator

Cette application de vérification en deux étapes est très intéressante, avec des fonctionnalités telles que la sauvegarde dans le cloud et la compatibilité avec les montres intelligentes.

Son principal inconvénient est qu’en 2022, elle a été piratée à deux reprises, ce qui, pour une application qui est censée garantir notre sécurité, a fait chuter sa crédibilité. Mais ils assurent que tous ces problèmes font désormais partie du passé, vous avez donc encore la possibilité de leur donner une deuxième chance.

Il existe de nombreuses autres applications de vérification en deux étapes disponibles sur les boutiques d’applications, mais celles-ci sont parmi les plus intéressantes.