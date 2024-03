Voici le modèle de trottinette que Rosalía a utilisé dans les bureaux d’Inditex.

Et elle n’avait pas tort quand elle a dit qu’elle allait très vite, car elle peut atteindre jusqu’à 25 km/h

Rosalía sur une trottinette électrique dans les bureaux d’Inditex à Arteixo (Coruña)

Si vous êtes entré dans l’un des principaux réseaux sociaux ces derniers jours, il est presque impossible que vous n’ayez pas vu une image de Rosalía sur une trottinette électrique. L’artiste espagnole, devenue l’une de nos plus grandes représentantes à l’échelle internationale, s’est promenée de manière très amusante dans les bureaux d’Inditex à Coruña.

Rosalía s’est rendue aux bureaux principaux du groupe Inditex, l’entreprise fondée par Amancio Ortega et maintenant dirigée par sa fille, Marta Ortega, qui ont leur siège à Arteixo (Coruña). La visite pourrait être due à une future collaboration entre l’artiste et Inditex, bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation de la part du groupe d’entreprises, et certains médias parlent d’une simple rencontre pour rencontrer l’équipe, les installations et l’exposition « Helmut Newton – Fact & Fiction » de la fondation Marta Ortega.

Quelle que soit la raison de sa visite, Rosalía nous a laissé l’une des scènes les plus emblématiques de ce mois de mars. Sans y réfléchir à deux fois, l’artiste a posé ses chaussures à talons et pointes fines sur la trottinette électrique et a fait un tour des installations d’Inditex. Une fois montée dessus, elle n’a pas hésité à plaisanter en disant « Ça va très vite, hein », avec la spontanéité qui caractérise la chanteuse catalane.

Rosalía en patinete por las oficinas de INDITEX! 👀 pic.twitter.com/tOIWvArbUg — HIGHXTAR. (@highxtar_) 5 mars 2024

Rosalía a utilisé une Xiaomi Electric Scooter Pro 2

Et, comme tout ce qu’elle fait, dit ou touche, Rosalía a immédiatement connu un succès, nous vous annonçons déjà que cette trottinette électrique si rapide est une Xiaomi Electric Scooter Pro 2. Ce modèle, en plus d’avoir un moteur d’une puissance maximale de 600 W et d’atteindre une vitesse de jusqu’à 25 kilomètres par heure, dispose de trois modes de vitesse : piéton (0-5 km/h), normal (0-20 km/h) et sportif (0-25 km/h).

D’autre part, ses commandes sont conçues pour offrir une expérience de conduite facile à contrôler, avec un panneau multifonctions qui nous permet de voir en temps réel la vitesse et le mode sélectionné, la puissance, l’état de verrouillage et bien plus encore. Ceux de Xiaomi ont également pensé au confort de la prise en main, c’est pourquoi ils ont fabriqué un guidon en TPR, composé de caoutchouc et de plastique.

Il dispose d’un système de récupération d’énergie de dernière génération et d’une batterie à très longue portée, parcourant jusqu’à 45 km avec une charge complète. Bien que, sans aucun doute, le meilleur de tout cela est que cette trottinette électrique peut être pliée en seulement trois secondes, ce qui facilite son placement dans le coffre de la voiture, dans le cellier de la maison ou où que vous conserviez cette trottinette, qui pèse également 14,2 kg.

Si vous voulez essayer cette vitesse dont parle Rosalía, la Xiaomi Electric Scooter Pro 2 coûte 599 euros, disponible uniquement en noir. Il s’agit de l’une des meilleures trottinettes électriques que le fabricant chinois propose dans son catalogue, seulement surpassée par le Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, qui a également remporté le Prix Netcost-security.fr 2023 du meilleur VMP (Véhicule de Mobilité Personnelle) de l’année.

Xiaomi Electric Scooter Pro 2 (599 euros)