Les démarches en ligne du Cadastre sur votre Xiaomi : il y a déjà une application et vous pouvez connaître la valeur de votre maison depuis votre téléphone portable

Sous l’idée de simplifier autant que possible les démarches administratives, le gouvernement espagnol continue de lancer des applications des différentes compétences de l’Administration. Nous savons déjà déclarer nos impôts sur notre téléphone portable, scanner notre permis de conduire et payer les amendes. Et désormais, nous pouvons aussi faire autre chose : accéder au Cadastre virtuellement.

Le cadastre, le cadastre immobilier ou le cadastre territorial est un registre administratif dépendant de l’État qui décrit les biens immobiliers ruraux, urbains et spéciaux. Et pour ne pas avoir à perdre toute une matinée, vous pouvez désormais effectuer des démarches depuis votre Xiaomi.

Catastro App, démarches et procédures sur mobile

Alors que les services du Cadastre ont depuis longtemps été numérisés et disposent de leur propre site web, il est vrai que sa version mobile -son adaptation à l’utilisation sur un smartphone- est assez médiocre. C’est pourquoi le gouvernement a lancé sa propre application officielle.

Catastro_app est une application mobile qui rassemble et personnalise sur votre smartphone « toutes les informations sur vos biens immobiliers« . Et avec elle, si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier en France, vous pourrez consulter des informations telles que les mesures de votre appartement, votre propriété ou changer le nom des terrains que vous possédez en dehors de la ville, par exemple.

Disponible sur Android -et iOS-, une fois que vous aurez téléchargé l’application, pour accéder aux fonctionnalités de Catastro_app, vous devrez vous identifier comme si vous alliez effectuer une autre démarche en ligne, comme demander un rapport ou prendre un rendez-vous médical. L’accès à Catastro_app nécessite que vous vous identifiiez par l’un des moyens suivants :

Cl@ve PIN

Cl@ve permanente

Certificat électronique

DNI ou NIE + référence cadastrale

Si vous ne disposez pas encore d’une carte d’identité électronique permettant de vous identifier auprès des administrations publiques, vous pouvez utiliser l’application Catastro en entrant votre DNI ou NIE et une référence cadastrale d’un bien immobilier dont vous êtes le titulaire cadastral.

Quelles démarches et procédures puis-je effectuer avec l’application Catastro

Avis cadastraux

Recevez des notifications vous informant lorsqu’une procédure cadastrale affecte l’un de vos biens immobiliers. Les avis seront conservés sur votre appareil mobile pendant un an.

Localisation GPS

Enregistrez des points de repère, des photographies et des annotations qui vous aideront à localiser votre parcelle sur le territoire. Vous pourrez même dessiner votre parcelle sur le plan ou sur le territoire en géolocalisant votre parcelle. Toutes ces données pourront être téléchargées au format PDF sur votre appareil et seront réservées à votre usage personnel uniquement.

Gestion des biens immobiliers

Gérez vos biens immobiliers depuis votre téléphone portable et accédez instantanément à leur description. Vous pourrez changer le nom de votre parcelle et la visualiser sur des cartes interactives détaillées.

Valeur des terres

Consultez la valeur des terres des cultures ou des exploitations les plus représentatives dans chaque région.

Télécharger l’application Catastro_app pour Android

Source : Site web de Catastro