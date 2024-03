Ce chèque signé par Steve Jobs pourrait battre tous les records lors d’une vente aux enchères

Un chèque signé par Jobs qui paie la facture de téléphone d’Apple Computer environ 31 ans avant le lancement du premier iPhone le 29 juin 2007

Ce chèque signé par Steve Jobs pourrait se vendre pour beaucoup d’argent

Il est courant de voir certains objets liés à Steve Jobs et à l’histoire d’Apple être mis en vente pour beaucoup d’argent. Cette fois-ci, il s’agit d’un chèque historique signé par Jobs pour payer une facture de téléphone d’Apple, qui est mis aux enchères pour des milliers de dollars. Et ce n’est pas la première fois.

Il y a déjà eu plusieurs chèques signés par Steve Jobs qui ont été mis aux enchères et vendus pour des centaines de dollars. L’histoire d’Apple intéresse beaucoup de personnes et il y en a beaucoup qui sont prêts à payer pour ce genre d’objets. Même s’il s’agit d’un morceau de papier. Un morceau de papier, certes, avec une grande valeur.

Mise aux enchères d’un chèque avec lequel Steve Jobs a payé une facture de téléphone

Le chèque a près de 50 ans et correspond aux premières semaines d’Apple, car il est daté du 8 juillet 1976 et Apple a été fondée le 1er avril de la même année. Sur le chèque, on peut également lire « De la compte de Apple Computer Company » et la première adresse officielle de la société à Palo Alto, en Californie. Selon la société de vente aux enchères, le chèque est en très bon état. Et voici comment ils le décrivent :

« Un chèque signé par Jobs qui paie la facture de téléphone d’Apple Computer environ 31 ans avant le lancement du premier iPhone le 29 juin 2007 ».

Bien sûr, acheter cet article rare ne sera pas facile. Les offres peuvent être faites jusqu’au 21 mars et le prix actuel est de plus de 15 000 dollars. Étant donné les enchères en cours, il pourrait battre des records le jour où la vente aux enchères se terminera dans quelques semaines.

Ce chèque signé par Steve Jobs n’est pas le seul objet rare d’Apple détenu par la société de vente aux enchères, ils ont également un Apple-1 signé par Steve Wozniak, un Apple Lisa dans son emballage d’origine, un prototype de souris pour le Macintosh, un Newton MessagePad et un iPhone original non ouvert.