Xiaomi a amélioré sa trottinette électrique la plus vendue et nous sommes impatients qu’elle arrive en France : voici la nouvelle Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)

Il ne fait aucun doute que Xiaomi est en train de renouveler complètement son catalogue de scooters électriques à l’échelle mondiale. Après le lancement des Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus et Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max, la marque vient de nous surprendre avec le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2e génération), un modèle beaucoup plus modeste mais qui est plein de nouveautés par rapport au Xiaomi Electric Scooter 4 Lite que nous connaissions déjà.

Cependant, bien que nous connaissions déjà toutes les spécifications de ce nouveau produit grâce à sa présence sur le site web mondial de la marque, pour le moment, nous ne connaissons ni son prix ni s’il arrivera finalement en France. Nous espérons que cette incertitude sera résolue prochainement, mais pour l’instant, nous allons vous expliquer toutes ses nouveautés.

Fiche technique du Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2e génération)

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2e génération) DIMENSIONS ET POIDS 1 141 x 530 x 1 219 mm

16,2 kg VITESSE 25 km/h

Angle d’inclinaison : 15º MOTEUR Crête maximale de 390W

Puissance 300W charge maximale 100 kg AUTONOMIE 25 kilomètres batterie 9 600 mAh sécurité Système de double frein avec frein à tambour avant

Pneus de 10″ AUTRES Résistance IPX4 Panneau LED multifonction prix N/D

Design, roues, moteur ou batterie. Tout change dans ce nouveau modèle

Comme nous l’avons dit, ce nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2e génération) est un modèle complètement nouveau par rapport à la première génération, et nous avons pratiquement aucun élément en commun. Du point de vue esthétique, ce qui est le plus frappant, c’est que le garde-boue arrière est complètement redessiné, un garde-boue qui est maintenant double et qui intègre un feu stop et un réflecteur pour mieux nous voir.

De plus, Xiaomi a également voulu abandonner ces pneus ennuyeux de 8,5 pouces et les a remplacés par des pneus de 10 pouces qui amélioreront considérablement la conduite ainsi que le confort lors de leur remplacement si nécessaire. À cela s’ajoute également le fait que le moteur est maintenant situé dans la roue arrière pour une meilleure efficacité et performance, un aspect non négligeable.

Ce moteur a une puissance de 300W avec laquelle nous pourrons monter des pentes jusqu’à 15% d’inclinaison et, de plus, la batterie est passée de 5 200 mAh à 9 600 mAh. Ce changement signifie que nous pouvons désormais atteindre jusqu’à 25 kilomètres sans avoir à passer par le chargeur, ce qui représente une amélioration considérable à cet égard.





Enfin, il convient de mentionner que le système de double frein avec un frein à tambour avant ne nécessite aucun entretien, de sorte que la difficulté d’utilisation de ce nouveau modèle est pratiquement nulle car, en plus de ces freins, les pneus se creveront beaucoup moins souvent que sur d’autres modèles.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2e génération)

Comme nous l’avons mentionné au début de ce post, le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2e génération) est déjà disponible sur le site Global de la marque, mais malheureusement, nous ne savons pas encore s’il arrivera en France ni à quel prix. Nous supposons que ce sera un modèle économique, mais nous resterons attentifs à toute information qui pourrait émerger à ce sujet.

