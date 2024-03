Quand Apple lancera-t-il les nouveaux iPad Pro et iPad Air 6 ?

Après le lancement du nouveau MacBook Air avec M3, les nouveaux iPad Pro et iPad Air restent encore à annoncer

Apple pourrait lancer de nouveaux iPad Pro et iPad Air en mars

Tout semblait indiquer que cette semaine, Apple allait lancer tous les nouveaux produits par le biais de communiqués de presse différents. Bien que ce ne soit qu’une vérité à moitié pour le moment, car le nouveau MacBook Air avec processeur M3 et les nouveaux accessoires de printemps ont été lancés lundi dernier, il reste encore à voir les iPad Pro et les iPad Air de sixième génération.

La question maintenant est : quand les iPad Pro et iPad Air 6 seront-ils lancés? Toutes les rumeurs semblent indiquer que ce serait en mars, donc nous allons vous raconter quand nous pourrions voir les nouveaux modèles d’iPad sur lesquels Apple aurait travaillé ces derniers mois et qui, dans le cas des nouveaux iPad Pro, sont attendus comme une grande rénovation.

Quand les nouveaux iPad Pro et iPad Air seront-ils lancés ?

Lorsque Apple a lancé les MacBook Air avec processeur M3 et les nouveaux accessoires lundi dernier, nous pensions tous que dans les jours suivants, à la fois les iPad Air de sixième génération et les nouveaux iPad Pro seraient lancés. Mais ça n’a pas été le cas, du moins pour le moment. Nous n’avons vu que la version finale d’iOS 17.4 et d’autres systèmes d’exploitation.

Mark Gurman a récemment affirmé qu’il était possible que cette semaine, nous verrions les accessoires et la semaine suivante les appareils, donc l’une des possibilités est que nous voyions les nouveaux iPad la semaine prochaine, du moins l’annonce. Selon les délais décidés par Apple, nous pourrions les voir presque fin mars si la formule une semaine de réservation et une semaine de lancement est suivie.

Il faut également prendre en compte que cette semaine, nous pourrions ne pas les voir, les jeudis et vendredis étant des jours peu propices aux annonces et Apple n’a pas l’habitude d’annoncer de nouveaux appareils en fin de semaine. Ils ne les mettent en vente que les vendredis, mais rien de plus. Donc, la possibilité qu’ils soient annoncés et lancés la semaine prochaine ou la semaine suivante pour ce dernier, est ce qui pourrait avoir le plus de sens.

Mais tout peut arriver. C’est ce qui est le plus probable, mais on ne sait jamais. Rappelons que dans le cas des nouveaux iPad Pro, ils viendraient avec de nouveaux écrans OLED de 11 et 13 pouces, un processeur M3 et de nouveaux accessoires tels qu’un Magic Keyboard en aluminium ou un Apple Pencil dont la rumeur dit qu’il sortirait ce mois-ci. Dans le cas de l’iPad Air, il serait livré avec une nouvelle taille d’écran de 12,9 pouces et le processeur M2.