Tesla travaillerait sur une application pour l’Apple Watch

Elon Musk suggère qu’une application Tesla serait en développement pour l’Apple Watch

Il semble que les propriétaires d’une Tesla pourront contrôler leur voiture à l’avenir depuis leur poignet grâce à l’Apple Watch. C’est ce qu’a suggéré Elon Musk lorsqu’on lui a demandé sur les réseaux sociaux s’il existait une application Tesla pour la montre Apple, à quoi Musk a répondu brièvement « Bien sûr ».

Une réponse qui pourrait laisser supposer que des travaux sont en cours, mais dont on ne peut pas en déduire plus. Pas de date de sortie, ni de fonctionnalités. De plus, nous n’avons pas d’information officielle de la part de Tesla, il faudra donc rester attentifs à ce sujet.

Cette réponse succincte donne l'impression qu'une application pour l'Apple Watch n'était même pas envisagée.

Une application Tesla pour l’Apple Watch permettrait aux utilisateurs de déverrouiller leur voiture ou de contrôler des aspects tels que la température, de régler le mode Sentinelle, de démarrer la voiture à distance et bien plus encore. Cependant, nous n’avons pas de confirmation officielle de la part de Tesla. Une application qui est déjà en attente depuis un certain temps car il existe des applications tierces qui font déjà exactement tout cela.

Même si l’application Tesla remplit parfaitement sa fonction en tant qu’application de ce type, il y a quelques lacunes en plus de la version pour l’Apple Watch, comme les activités en direct. En ce moment, il est possible de contrôler une Tesla via Siri grâce à l’intégration avec l’application native Raccourcis.