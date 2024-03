Arrêt d’un ancien employé de Google pour vol de secrets sur l’IA et partage avec la Chine

Un ancien ingénieur de Google aurait volé des secrets commerciaux pour les transférer en Chine

Le logo de Google près de ses bureaux principaux à Mountain View

Un ancien ingénieur de Google a été arrêté le mercredi 6 mars dernier pour avoir volé et transféré des secrets commerciaux de l’entreprise. Selon les informations disponibles, l’ancien employé, Linwei Ding, aurait été découvert en transférant des informations confidentielles du réseau de Google vers son compte personnel, tout en étant secrètement affilié à des entreprises basées en République populaire de Chine.

Plus de 500 fichiers confidentiels ont été envoyés en Chine

L’accusation a été portée par le département de la Justice des États-Unis contre Ding, âgé de 38 ans, résident de l’état de Californie et ayant travaillé pour Google depuis 2019. On pense que l’accusé a volé plus de 500 fichiers confidentiels à Google, qui contenaient des secrets commerciaux liés à l’intelligence artificielle, pour ensuite les partager avec deux entreprises d’origine chinoise.

Le procureur américain Ismail Ramsey soutient que Linwei Ding a profité de sa position chez Google pour s’enrichir, en travaillant secrètement pour les deux entreprises chinoises qui cherchaient à obtenir un avantage dans la course à l’intelligence artificielle en exploitant les secrets commerciaux obtenus à partir des réseaux de Google.

Il a également été révélé que le vol d’informations s’est produit entre le 21 mai 2022 et le 2 mai 2023. Pendant plus d’un an, l’ingénieur a détourné plus de 500 fichiers contenant des informations brevetées liées aux infrastructures des centres de données de Google où les modèles d’intelligence artificielle sont exécutés, ainsi que le logiciel utilisé dans la gestion de ces centres de données, entre autres types d’informations.

Il a également été découvert que l’entreprise recevant les informations donnait des instructions à Ding. Dans un document extrait, on pouvait lire comment l’entreprise prévoyait de reproduire les outils volés à Google. Curieusement, il a été révélé que certains des vols ont été réalisés via des textes dans l’application Notes d’Apple sur un MacBook fourni par Google lui-même, qui étaient ensuite transformés en fichiers PDF pour finalement les envoyer en Chine.

Enfin, Ding a été découvert, bien qu’il ait fallu quelques mois depuis sa démission de Google, qui a eu lieu le 26 décembre 2023. Quelques jours avant sa démission, il avait remis sa carte d’accès aux bureaux à une autre personne pour faire croire à Google qu’il se trouvait aux États-Unis. En réalité, il se trouvait en Chine.

Maintenant, Ding pourrait faire face à 10 ans de prison et à une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars pour chacun des 4 chefs d’accusation de vol de secrets commerciaux qui pèsent sur lui.