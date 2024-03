Il est incroyable que le stylo magique de Xiaomi soit gratuit. C’est aussi simple d’éliminer des personnes de vos photos

L’intelligence artificielle a fait irruption dans nos vies avec une telle force qu’il semble qu’on ne parle que de ça ces derniers mois. ChatGPT est responsable de remettre un sujet sur la table qui, en réalité, existe depuis longtemps. L’intelligence artificielle arrive déjà dans nos téléphones et s’exemplifie parfaitement avec la fonctionnalité de suppression magique que Xiaomi propose dans son application Galerie.

Nous avons déjà mentionné que manipuler cette fonctionnalité de suppression magique de Xiaomi est super amusant. Une fois que j’ai réussi à m’y habituer, dans la galerie de mon téléphone portable, son utilisation est devenue régulière. Parce que c’est une réalité : supprimer des personnes des photos est tellement facile que cela semble incroyable que cet outil soit entièrement gratuit. Si vous avez un Xiaomi, bien sûr.

Supprimer des personnes de vos photos avec la magie de Xiaomi

Trouver la fonctionnalité de suppression magique de Xiaomi est aussi simple que d’ouvrir l’application « Galerie » que nous avons tous sur notre téléphone de cette marque, puis de passer à l’édition de la photo et à l’onglet « IA ». Autrement dit, celui des outils d’édition qui utilisent des algorithmes d’intelligence artificielle. Cela limite le public, car la suppression magique n’est présente, du moins pour le moment, que pour les utilisateurs de MIUI 13, MIUI 14 et HyperOS.

Pour l’utiliser, il suffit d’avoir une photo ouverte dans la « Galerie », de cliquer sur le bouton inférieur pour accéder à la section d’édition, puis d’aller dans « IA » pour commencer à utiliser les différentes fonctionnalités de suppression. Mon préféré est la fonction de suppression de personnes, en plus d’être celle qui fonctionne le mieux. Il se peut que vous ayez d’abord à cliquer sur le bouton pour télécharger le logiciel nécessaire pour compléter l’application « Galerie » afin qu’il soit ensuite disponible.

Il suffit maintenant de cliquer sur le bouton, d’attendre que l’application reconnaisse chaque personne sur la photo et les marque avec des couleurs, puis de choisir qui vous voulez supprimer. Pour supprimer des personnes, il suffit de cliquer sur la croix qui apparaît au-dessus de chaque zone colorée, puis l’application Xiaomi se charge de combler le vide laissé par cette personne avec ce qu’elle comprend comme étant approprié. L’application analyse le contour de la personne et « invente » ce qui se trouve derrière. Parfois, elle le fait mieux que d’autres, cela dépend de la complexité de la scène.

Le fait est que la suppression magique est bonne, très bonne, et avec l’utilisation, vous vous habituez à prendre des photos pour pouvoir les éditer ensuite. Savoir quand prendre le risque qu’une personne puisse se croiser et quand ce n’est pas le cas. Le résultat est que vous aurez des photos beaucoup plus propres, sans étrangers à l’arrière-plan qui ternissent la carte postale que vous venez de capturer. Essayez-le, c’est vraiment bon. Et comme mentionné précédemment : totalement gratuit. Prenez-en de la graine, Google.