L’explorateur de fichiers de Google devient plus utile : il peut désormais numériser des documents

La nouvelle fonction de numérisation de documents est désormais disponible dans l’application

Google Files est une application gratuite qui permet de gérer les fichiers

Après l’arrivée de sa nouvelle fonction de recherche intelligente, qui permet de localiser des fichiers PDF, des captures d’écran et même des objets dans nos images et documents, Google Files devient également plus utile. Désormais, si vous souhaitez numériser un document, vous pourrez le faire avec le gestionnaire de fichiers Google.

Il existe de nombreux explorateurs et gestionnaires de fichiers pour Android, un avantage dont les utilisateurs du système d’exploitation de Google ont profité bien avant ceux d’iOS, mais ce n’est qu’en 2017 que le géant technologique a créé le sien. Le gestionnaire de fichiers Google est spécialisé dans le nettoyage du stockage, offrant des recommandations pour désinstaller des applications peu utilisées et supprimer des fichiers en double, mais il permet également de partager des documents hors ligne, entre autres choses.

Google Files scanne désormais les documents et les enregistre automatiquement au format PDF

Eh bien, Google Files vient juste d’intégrer un scanneur de documents dans son application, ce qui le rend encore plus utile. Comme vous pouvez le voir dans ces captures d’écran partagées par 9to5Google, pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, il faudrait cliquer sur « Scan » (Numériser), le bouton flottant situé en bas de l’écran d’accueil de l’application.

Lorsque vous êtes dans le scanneur, vous verrez qu’il y a un mode « Manuel » et un mode « Capture automatique », avec lequel vous n’aurez qu’à pointer et maintenir enfoncé. De plus, vous n’avez pas besoin d’avoir l’objet ou le document que vous souhaitez numériser en direct, car il y a aussi un accès direct au sélecteur de fichiers qui vous permet de rechercher parmi vos photos, juste à gauche du bouton de capture du scanneur.

Une fois le document scanné, vous aurez différentes options d’édition à l’écran de prévisualisation. Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran précédentes, vous pourrez renumériser la photo si elle n’est pas bonne, la supprimer si vous n’en avez finalement pas besoin, la faire pivoter et la recadrer, lui ajouter un filtre et même effacer une partie de l’image, ce qui est très utile lors de la numérisation de contrats, de documents bancaires, etc.

Lorsque vous avez terminé, appuyez simplement sur le bouton bleu « Terminé » et l’image scannée sera enregistrée au format PDF dans un nouveau dossier dans le stockage interne du téléphone, dans la section « Fichiers de Google ». Vous trouverez peut-être cette interface extrêmement familière, car il s’agit du même scanneur que Google Drive a ajouté le mois dernier de novembre, et son fonctionnement est en réalité identique.