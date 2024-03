Apple travaille activement sur un MacBook doté d’un écran pliable de 20 pouces

Le MacBook pliable serait le seul appareil avec un développement et une programmation de lancement clairs

Apple travaille depuis longtemps sur le lancement de son premier appareil pliable. Beaucoup de ses prototypes ressemblent au Samsung Galaxy Z Fold ou au Samsung Galaxy Z Flip, mais il semble qu’ils aient également travaillé activement sur un MacBook avec un écran pliable de 20 pouces.

Nous avons déjà lu à plusieurs reprises que le premier appareil pliable d’Apple ne serait pas un iPhone, et cela semble être confirmé à nouveau par le réputé analyste Ming-Chi Kuo. Selon son dernier rapport, le MacBook pliable aurait un écran de 20,3 pouces et serait le seul appareil de ce type avec un développement clair et une programmation de lancement possible.

Dans sa publication sur son profil X, Ming-Chi Kuo a déclaré que le seul produit pliable d’Apple avec un calendrier de développement clair est le MacBook de 20,3 pouces, qui devrait entrer en production de masse en 2027. Nous serions donc à trois ans de voir cela et, si cela se produit réellement, ce serait le seul appareil pliable que la marque pourrait lancer.

Ce n’est pas la première fois que l’on parle du fait qu’Apple travaille sur un MacBook pliable. Cela fait en réalité des années que cela circule. L’analyste et expert en écrans Ross Young a déjà déclaré à l’époque qu’Apple explorait l’idée de lancer un MacBook pliable. D’autre part, Mark Gurman de Bloomberg a également déclaré à plusieurs reprises que la société s’intéresse à un MacBook de 20 pouces.

Un des problèmes qu’Apple rencontre en ce moment est qu’ils veulent que la charnière de l’appareil, dans le cas de l’iPhone pliable, soit le moins visible et perceptible possible. Pour l’instant, ils n’arrivent pas à trouver la solution pour répondre à leurs propres normes de qualité, et c’est précisément cela qui retarderait autant le lancement d’un iPhone pliable de la part de la société à la pomme croquée.