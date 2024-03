Apple Music cesse de fonctionner sur certains appareils Android

Les smartphones modifiés ou rootés ne pourront pas non plus utiliser Apple Music

Apple Music fonctionne également sur Android, mais seulement si vous n’avez pas un téléphone rooté

Après que Google ait récemment silencieusement fermé la messagerie RCS pour les téléphones rootés, il semble que nous avons maintenant une autre application qui limite l’accès aux smartphones Android modifiés, aux appareils avec bootloader déverrouillé ou avec des permissions de superutilisateur ouvertes : il s’agit d’Apple Music, rien que ça.

En réalité, depuis un certain temps, ils nous privent de raisons de rooter nos téléphones Android, bien que les vérifications de l’API Play Integrity au niveau de l’application pour des services non critiques tels que les applications bancaires soient déjà le dernier clou, car personne ne voudra se priver de l’accès aux applications basiques comme le streaming musical, la messagerie instantanée, etc.

D’après ce que rapportent nos confrères de SamMobile, il semble que cette limitation n’ait été mise en place que dans la dernière version bêta v4.7 d’Apple Music et pas encore dans les versions stables, mais il est à prévoir que cela sera rapidement étendu à tous les niveaux sous prétexte de prévenir les utilisations frauduleuses.

Tous ceux qui possèdent un appareil Android rooté ou modifié doivent savoir que vous ne pourrez actuellement pas utiliser Apple Music dans sa version bêta 4.7, une restriction qui sera très probablement étendue aux prochaines mises à jour des versions stables du service.

Voici ce qu’affiche l’application, selon ce qu’a publié l’utilisateur sername_is-taken sur Reddit :

Ce ne sera pas la première ni la dernière application à limiter son utilisation sur les appareils rootés, car toutes les applications bancaires effectuent cette vérification de l’API Play Integrity ou de ce qui était précédemment SafetyNet, Samsung Pay/Wallet cesse également de fonctionner si nous modifions un appareil Galaxy, et nous avons même vu des applications se bloquer simplement en activant le mode développeur de l’appareil, ce qui nous semble vraiment excessif.

Nous verrons si cette tendance que nous commençons à remarquer devient une vague de services restreints, ou si elle reste une simple exception. En tout cas, pratiquement personne ne rootent plus leurs appareils Android, donc les personnes touchées seront probablement très peu nombreuses et la plupart d’entre elles, les utilisateurs plus avancés, ne trouveront pas difficile de masquer leur état avec un correctif quelconque.

Est-ce que quelqu’un utilise encore des téléphones rootés ? Quel avantage en tirez-vous en tant que superutilisateur ?